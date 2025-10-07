"الإمارات للتطوير التربوي" تستعرض مبادرات الذكاء الاصطناعي خلال "جيتكس للتقنية"

دبي في 7 أكتوبر / وام / تشارك كلية الإمارات للتطوير التربوي ضمن جناح حكومة أبوظبي في معرض جيتكس العالمي للتقنية 2025، الذي يقام من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في دبي، ويعد أكبر حدث تقني على مستوى العالم.

وتسعى الكلية من خلال مشاركتها إلى تسليط الضوء على أحدث مبادراتها وبرامجها في مجالات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في قطاع التعليم، إلى جانب إبراز جهود طلبتها في الابتكار التربوي، بما يعزز مكانتها كمركز محلي عالمي للتمكين والتطوير التربوي.

وتتضمن المشاركة تنظيم سلسلة من ورش العمل المتخصصة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي للتربويين" بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم، وتستهدف نحو 500 معلم ومعلمة في المدارس الحكومية، وتركز على استعراض تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي في التعليم، بما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031” والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.

كما يشهد جناح حكومة أبوظبي عرض مشروعين مبتكرين من تصميم وتنفيذ طلبة كلية الإمارات للتطوير التربوي، يعكسان دور الطلبة التربويين في ابتكار حلول عملية تدعم تطوير المنظومة التعليمية والمجتمعات المدرسية.

وعلى هامش المشاركة، تعتزم الكلية مواصلة العمل مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، وبناء شراكات جديدة، تعزز امتلاك التربويين لمهارات وممارسات التعليم المبتكرة، مما ينعكس على جودة التعليم، وتطور العملية التعليمية في المدرسة الإماراتية.

وقالت الدكتورة مي ليث الطائي، مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، إن مشاركتنا في المعرض، تعكس الحرص على تمكين التربويين بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة في التعليم، ونتطلع في الكلية إلى تأهيل التربويين والمعلمين في مدارس الدولة بأفضل الممارسات والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول، لتوظفيه بشكل فعال في العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور حمد الكعبي، نائب مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي - مركز التعليم المستمر، أنه من خلال تنظيم ورش عمل متخصصة للمعلمين والتربويين، وعرض ابتكارات طلبتنا التربويين، فإننا نؤكد التزامنا بالمساهمة في بناء منظومة تعليمية تستشرف المستقبل، وتدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتقنيات المتقدمة، و نسعى عبر المشاركة إلى تسليط الضوء على حلول تعليمية عملية ومبتكرة، تسهم في تطوير المهارات الرقمية للمعلمين.