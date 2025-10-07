أكاديمية الإعلام الجديد تطلق برنامج رواد المحتوى الاقتصادي

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، النسخة الأولى من برنامج "رواد المحتوى الاقتصادي"، وذلك ضمن الحملة الوطنية "الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لريادة الأعمال.

وتشرف وزارة الاقتصاد والسياحة على الحملة بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وبمشاركة مجلس الإمارات لريادة الأعمال، ومجموعة من الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وعدد من المؤسسات الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى استقطاب وتطوير مهارات صناع المحتوى المبدعين والموهوبين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنتاج محتوى إبداعي متخصص في ريادة الأعمال، وتوفير بيئة شاملة لتمكين صناع المحتوى ورواد الأعمال من ترويج مشاريع ريادية تدعم الاقتصاد الرقمي.

ويشارك في تقديم البرنامج خبراء ومسؤولون من كبرى شركات التكنولوجيا وأهم المنصات الرقمية، ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين، ويستقطب في نسخته الأولى 50 صانع محتوى ورائد أعمال.

ويتضمن البرنامج الذي يعقد في دبي في الفترة من 8 حتى 25 ديسمبر المقبل شرحاً مفصلاً حول إنتاج مقاطع فيديو مبدعة، وطرق جديدة للتصوير الفوتوغرافي، وكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تقديم المحتوى، وأساليب التسويق الرقمي وإستراتيجيات النشر.

وقال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد : " يمثل برنامج رواد المحتوى الاقتصادي إضافة نوعية لمسيرة أكاديمية الإعلام الجديد في دعم وتمكين صناع المحتوى ورواد الأعمال الشباب، وتأهيل جيل جديد من المبدعين الذين يمتلكون القدرة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع مبتكرة".

وأكد أن البرنامج يهدف إلى المساهمة في صناعة محتوى يحفز الشباب على الدخول إلى عالم ريادة الأعمال، بخطوات واثقة ومهارات متقدمة، بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كعاصمة عالمية لرواد الأعمال.

ويستهدف البرنامج تأهيل جيل جديد من صناع المحتوى المبدعين ورواد الأعمال الموهوبين لتسليط الضوء على مشاريع مبتكرة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني من خلال صناعة محتوى بصري جذاب يدعم نمو العلامة التجارية، ويبرز المنتجات والخدمات بطريقة إبداعية، بالإضافة إلى تعزيز مهاراتهم في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل السوق وصياغة رسائل مؤثرة وبناء هوية رقمية تعكس الاتجاهات الحديثة في قطاع الإعلام الرقمي الجديد وريادة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمامهم لبناء شراكات مستقبلية وبناء شبكة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والمبدعين الرقميين من مختلف أنحاء العالم.

