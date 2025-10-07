"صحة دبي" تستعرض ابتكاراتها في "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025 "

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025" المقام حالياً بمركز دبي التجاري العالمي ، حزمة من الابتكارات والتجارب التفاعلية المصممة لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وذلك ضمن مبادرة "الرفاه النفسي" التي تتبناها الهيئة لتعزيز جودة حياة أفراد المجتمع بمن فيهم فئة أصحاب الهمم.

وتسلط الهيئة خلال المشاركة ، الضوء على جهودها المتواصلة في تطوير منظومة الرعاية الصحية الشاملة والداعمة لأصحاب الهمم، التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، بما ينسجم مع استراتيجية القطاع الصحي لإمارة دبي 2022 – 2026، ومع مستهدفات الأجندة الاجتماعية 2033 واستراتيجية جودة الحياة 2033.

وقالت الدكتورة هند العوضي استشارية ورئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بالهيئة، إن الهيئة تستعرض خلال مشاركتها في المعرض مجموعة من التجارب النوعية التي تحاكي اضطرابات الصحة النفسية مثل، التوحّد والفصام واضطراب فرط الحركة، وتشتت الانتباه، عبر توظيف التقنيات الحديثة والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز التواصل مع هذه الفئة وتحسين جودة حياتهم

وأضافت أن الهيئة تستعرض ابتكاراً رقمياً تفاعلياً يعتمد على تقنيات استشعار الحركة، يتيح للزوار تجربة لغة الإشارة بطريقة مباشرة، والتعرف على دورها كرسالة رمزية تعكس جمال اللغة الصامتة، وأهميتها في بناء جسور التفاهم، إضافة إلى التعريف بمكتبة الرفاه النفسي الشاملة التي توفر موارد معرفية مبسطة بلغة برايل ولغة الإشارة.

وأوضحت أن مشاركة الهيئة في المعرض تمثل فرصة للتعريف بالمبادرات المبتكرة التي أطلقتها في مجال دعم وتمكين أصحاب الهمم، والتي تنبثق من قيمها المؤسسية التي تركز على صحة وسلامة الإنسان وتحسين جودة حياته، مؤكدة أن هذه الفئة من المجتمع تمثل أولوية متقدمة ضمن المسارات الاستراتيجية للهيئة من خلال توفير الأنظمة والخدمات التي تراعي احتياجاتهم المختلفة، وتعمل على تعزيز ثقتهم ورضاهم عن جودة وسلامة الخدمات المقدمة لهم، بما في ذلك برامج التأهيل والعلاج والدعم النفسي.

وأشارت إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة للاستثمار في التحول الرقمي والتقنيات الذكية، لتوفير حلول مبتكرة تدعم أصحاب الهمم وتساعدهم في الحصول على خدمات سريعة، عبر تطبيقات وخدمات صحية رقمية، وأجهزة مساعدة وتقنيات تواصل، تتيح لهم التفاعل بسهولة مع مزوّدي الرعاية الصحية، وبما ينسجم مع رؤية دبي للتحول إلى مركز للصحة الرقمية.