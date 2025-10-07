طقس الغد صحو رطب ليلا

أبوظبي في 7 أكتوبر/ وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهريصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين / 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والثاني عند الساعة 02:04 والجزر الأول عند 19:50 والثاني عند الساعة 07:45.

وفي بحر عمان خفيف ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:39 والثاني عند الساعة 23:06 والجزر الأول عند الساعة 16:15 والثاني عند الساعة 04:41.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 90 20

دبي 39 29 90 30

الشارقة 38 24 90 25

عجمان 35 29 90 65

أم القيوين 39 24 90 25

رأس الخيمة 41 25 80 15

الفجيرة 33 30 70 65

العـين 40 26 75 10

ليوا 42 23 90 10

الرويس 36 26 90 15

السلع 37 23 90 20

دلـمـا 36 27 90 35

طنب الكبرى 34 27 80 40

طنب الصغرى 34 27 80 40

أبو موسى 35 27 80 40