"مطارات دبي": "دبي للطيران 2025" يتجاوز كل التوقعات

دبي في 7 أكتوبر /وام/ أكد بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، أن معرض دبي للطيران 2025 سيكون أكبر وأفضل من أي دورة سابقة منذ انطلاقه، معتبراً المعرض الحدث الأبرز على مستوى العالم في مجال الطيران.

وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمعرض دبي للطيران 2025، أن المعرض يشكل فرصة متميزة لعرض أحدث تقنيات الطيران والفضاء في نوفمبر المقبل، مضيفاً أنه سيكون بالغ الأهمية على جدول الفعاليات العالمي، حيث سيتم خلاله الكشف عن العديد من التقنيات الجديدة، خصوصاً المركبات الكهربائية العمودية الإقلاع والهبوط، والتقنيات الفضائية، والإجراءات الدفاعية الحديثة عبر جميع أجنحة المعرض.

وتوقع غريفيث أن يستقبل مطار دبي الدولي 95.3 مليون مسافر خلال العام الجاري 2025، وهو ما يشكل رقماً قياسياً جديداً للمطار الذي حافظ على موقعه كأكبر مطار دولي في العالم خلال السنوات الـ11 الماضية.

وأضاف: "نعتقد أننا سنتجاوز حاجز 100 مليون مسافر خلال العامين المقبلين، ومن المتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى هذا الرقم خلال عام 2027، ومع نهاية عام 2031، نتوقع أن يقترب العدد من 115 مليون مسافر، وسيتم في عام 2032، الانتقال إلى مطار آل مكتوم الدولي "DWC" لاستقبال نحو 124 مليون مسافر".

وفيما يخص المشاريع الإنشائية في مطار آل مكتوم الدولي، أكد غريفيث أن أعمال تطويره مستمرة، حيث أوضح أن التصميمات النهائية قيد الإعداد، مؤكداً التعاون الوثيق مع شركاء مطارات دبي في مشاريع الهندسة الجوية لضمان إنشاء أحد أعظم المطارات العالمية.

وعن الشركات العاملة في مطار آل مكتوم، أشار غريفيث إلى أن المطار يعمل منذ 2010، ويخدم في المقام الأول الرحلات الجوية للشحن والطائرات التنفيذية، إلى جانب عدد كبير من الرحلات المستأجرة وبعض العمليات المجدولة.