شرطة دبي تبحث مستقبل الذكاء الاصطناعي

دبي في 7 أكتوبر/ وام / أكد سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير مختلف القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع المرور، مشيراً إلى أنه يفتح آفاقاً واسعة لتبني أنظمة ذكية قادرة على إدارة الحركة المرورية بكفاءة عالية، والحد من الحوادث، وتحقيق انسيابية أكبر في الطرق، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الريادة العالمية في مجالات الابتكار والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تحت عنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل المرور"، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الابتكار واستشراف الحلول المستقبلية في مجال السلامة المرورية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع.

وشهد الفعالية العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة وكبار الضباط.

وأوضح المزروعي أن تنظيم الفعالية يأتي في إطار جهود شرطة دبي لاستشراف المستقبل وتعزيز التكامل مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية ومبادرة «دبي الذكية».

وأكد العميد الدكتور حمدان الغسيه، أن الفعالية تُجسّد توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي والفكر الاستشرافي، بهدف توليد أفكار مبتكرة لتطوير العمل الأمني والشرطي، موضحاً أن مركز استشراف المستقبل يحرص على تنظيم مثل هذه اللقاءات مع الإدارات العامة ومراكز الشرطة للخروج بأفكار جديدة، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية.

وأوضح العميد عصام العور، أن الهدف من الفعالية يتمثل في طرح أفكار ومبادرات تُسهم في التطوير المستمر لخطط وآليات العمل خلال السنوات المقبلة، إلى جانب دراسة المقترحات المقدمة من الموظفين لتطوير الأداء المؤسسي.

وأشار إلى أن النقاشات تناولت مجموعة من المحاور، أبرزها مستقبليات التطبيقات الذكية في تحسين أمن الطرق، والأولويات المستقبلية لتحليل البيانات الضخمة ودعم القرارات المرورية الاستباقية.