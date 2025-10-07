المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ينظم ملتقى لتعزيز صحة كبار السن

أم القيوين في 7 أكتوبر / وام / نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في أم القيوين اليوم ملتقى “خلك قريب… وجودك صحة ووقاية”، في إطار الحملة الوطنية لتعزيز صحة كبار السن التي تستمر حتى 22 أكتوبر الجاري.

يأتي الملتقى في إطار جهود الوزارة الرامية إلى نشر مفاهيم التقدم الصحي في العمر وتعزيز الترابط الأسري والمجتمعي مع كبار السن، بما يجسد قيم التكافل والتلاحم الاجتماعي ويعزز جودة الحياة الصحية في المجتمع.

وأكد علي بن حمد الغفلي، مدير المكتب التمثيلي لوزارة الصحة في أم القيوين، أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الاكتشاف المبكر للتغيرات المرتبطة بتقدم العمر، وتوفير بيئة داعمة تحد من العزلة الاجتماعية وتعزز الصحة النفسية، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة والمجتمع في رعاية كبار السن وتشجيع الفحوص الوقائية، مثمناً جهود جميع الجهات و المؤسسات التي ساهمت في تعزيز أهداف الحملة .

وأوضحت موزة محمد البلوشي، تنفيذي إسعاد المتعاملين بمركز سعادة كبار المواطنين في عجمان في كلمة لها ، أن الحملة تأتي تزامنا مع إطلاق الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025–2031، الذي يرسخ جودة حياة كبار المواطنين من خلال مبادرات وطنية نوعية تدعم مشاركتهم الإيجابية في المجتمع. وتضمّن الملتقى ورشاً توعوية متخصصة قدمها مختصون في مجالات الطب العام والتمريض والصحة النفسية. كما شارك مجلس أم القيوين للشباب في جلسة حوارية أكد خلالها المشاركون على أهمية تعزيز وعي الشباب بدورهم في الاهتمام بصحة كبار السن ومتابعة أوضاعهم الصحية والنفسية. وشملت فعاليات الملتقى معرضا شاركت فيه مجموعة من المؤسسات الصحية، عرضت أبرز البرامج الوقائية والخدمات الموجهة لكبار السن .

وام / صد /