"محمد بن راشد للإسكان" تطلق مبادرة "مسكني"

دبي في 7 أكتوبر /وام/أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن إطلاق مبادرة "مسكني" المتمثلة في دليل تهيئة مسكن لأصحاب الهمم وذلك خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم 2025 ، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية.

وأكدت المؤسسة أن الدليل يُعد أحد المشاريع النوعية الهادفة إلى تمكين أصحاب الهمم من العيش باستقلالية وكرامة ضمن بيئة سكنية تراعي احتياجاتهم الإنسانية والنفسية والوظيفية في إطار التزام المؤسسة بتعزيز الدمج المجتمعي والاستدامة السكنية في إمارة دبي.

وأوضح الدليل معايير تصميم المساكن الصديقة لأصحاب الهمم وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية ويهدف إلى تمكين المهندسين والمصممين من تطبيق المواصفات الفنية اللازمة لتصميم مساكن آمنة وملائمة إضافة إلى تحسين جودة الحياة عبر تهيئة المنازل لتلبية الاحتياجات اليومية لمختلف أنواع الإعاقات وتشجيع الابتكار في التقنيات الذكية والمساندة لجعل المساكن أكثر استدامة وإنسانية.

ويغطي الدليل الفئات المختلفة من أصحاب الهمم مقدّمًا حلولًا عملية وتصميمية تراعي احتياجات فئات: الإعاقة الحركية والبصرية والسمعية والذهنية واضطراب طيف التوحّد واضطراب فرط الحركة وتشتّت الانتباه /ADHD/ والاضطرابات النفسية وصعوبات التعلم واضطرابات التواصل.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الدليل يُعد مرجعًا وطنيًا شاملاً في تصميم المساكن الإنسانية المستدامة ويعزز مكانة دبي كمركز رائد في التصميم الشامل والمدينة الذكية.

كما كشفت المؤسسة عن إطلاق خدمة تحويل المساكن إلى مساكن ذكية مهيّأة لأصحاب الهمم وهي خدمة مبتكرة تهدف إلى تزويد المنازل بالتقنيات الذكية التي تتيح لأصحاب الهمم التحكم الكامل ببيئتهم المنزلية عبر أنظمة إلكترونية وتطبيقات حديثة، مما يسهم في تعزيز استقلاليتهم وجودة حياتهم اليومية.

وتستعرض المؤسسة خلال المعرض مجموعة من الخدمات الرقمية والمبادرات الذكية التي تسهّل على المتعاملين وخصوصًا أصحاب الهمم الوصول إلى الخدمات الإسكانية بسرعة وكفاءة، إلى جانب عروض مرئية تفاعلية تسلط الضوء على مشاريعها الإسكانية الحديثة التي تجسد التزام المؤسسة بدعم الدمج المجتمعي وتحقيق رؤية دبي للاستدامة السكنية.