"أوقاف دبي" تقدم خصومات إيجارية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي عن تقديم خصم بنسبة 10% على الإيجارات إضافة إلى شهر مجاني ضمن السنة الأولى من العقد لفئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين من حاملي بطاقتي "سند" و"ذخر".

تشمل المبادرة جميع الوحدات السكنية التابعة لمحفظة الوقف العقارية من شقق وفلل وتهدف إلى دعم الفئات المجتمعية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع شركة "هاربور العقارية" المسؤولة عن إدارة المحفظة.

وأكد عمران الشاعر رئيس قسم إدارة العقارات في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجهات الإستراتيجية لتعزيز التكافل المجتمعي وفي إطار أهداف المؤسسة الرامية إلى دعم وتمكين أصحاب الهمم وتفعيل دور الوقف كأداة تنموية تسهم في تحسين جودة الحياة، مشيرا إلى استمرار المؤسسة في إطلاق مبادرات مبتكرة بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة.