"طرق دبي" تحصل على الملكية الفكرية " لبرنامج "Dubai Traffix"

دبي في 7 أكتوبر / وام / حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على الملكية الفكرية عن برنامجها “Dubai Traffix” في مجال الهندسة المرورية من المنظمة العالمية “Global Benchmarking Network”، بعد اعتماده وتصنيفه ضمن فئة “سبعة نجوم”، كإحدى أفضل الممارسات العالمية المبتكرة في هذا المجال.

ويعزز الإنجاز مكانة دبي العالمية ضمن أفضل التجارب الهندسية المتقدمة، ويؤكد قدرة الهيئة على تصدير خبراتها الناجحة إلى مدن العالم.

وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، إن برنامج “Dubai Traffix” يمثل قفزة نوعية في الأنظمة الحكومية الحديثة بمجال الهندسة المرورية، ودعماً محورياً لأنظمة البنية التحتية والاقتصاد والمخططات الكبرى للمدن العصرية، مشيراً إلى أن البرنامج أسهم في اعتماد أكثر من أربعة آلاف دراسة للتأثيرات المرورية للمشاريع التطويرية، وتوقيع 180 اتفاقية مع كبرى الجهات التطويرية للتعاون في تنفيذ الحلول المرورية ومشاريع البنية التحتية للطرق والمواصلات العامة.

وأضاف أن منصة “Dubai Traffix” تُعد منظومة رقمية متكاملة تُعتمَد من خلالها جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة التأثيرات المرورية، بدءاً من تقدير استعمالات الأراضي والحركة المرورية، مروراً بالمراجعات المرتبطة بالجهات المعنية، وصولاً إلى إصدار الموافقات النهائية بالتكامل مع الأنظمة الداخلية في الهيئة أو الخارجية في بلدية دبي، مثل نظام تصاريح المباني، بما يعزز الترابط بين استخدامات الأراضي والخطط الاستراتيجية لمشاريع الطرق والنقل، ويسهم في التنبؤ بالأحجام المرورية ووضع الخطط المناسبة لاستيعابها.

وأوضح أن البرنامج يُعد ثمرة جهود مكثفة استمرت على مدى الأعوام الماضية، نتج عنها نظام رقمي متكامل لدراسة التأثيرات المرورية في المدن العصرية، مشيراً إلى أن البرنامج مسجل كملكية فكرية لهيئة الطرق والمواصلات لدى وزارة الاقتصاد منذ عام 2024، وقد صنّفته لجنة التحكيم الدولية في المنظمة العالمية ضمن فئة “السبعة نجوم” في مارس الماضي، وهي الفئة الأعلى على مستوى العالم.

وأكد البنا أن الهيئة تواصل تطوير أنظمتها وبرامجها الهندسية بما يرسخ ريادتها العالمية في مجال التنقل السهل والمستدام، مشيراً إلى أن “Dubai Traffix” يجسد القيم المؤسسية للهيئة القائمة على الابتكار والعمل الجماعي والسعي نحو المراكز الأولى في مختلف المجالات.