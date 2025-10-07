"دبي للعلوم" ينظم النسخة الثالثة من "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم"

دبي في 7 أكتوبر/ وام/ نظم مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم النسخة الثالثة من "ملتقى قادة الأعمال في قطاع العلوم" بمشاركة نخبة من أبرز قادة قطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز الثقافة الصحية والحد من انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد وصحتهم النفسية والجسدية.

جاء تنظيم الملتقى بالتزامن مع "شهر الثقافة الصحية" و"اليوم العالمي للصحة النفسية" تحت عنوان "تحوّل الثقافة الصحية من ممارسة فردية إلى أطر سياسية"، حيث ناقش المشاركون أهمية التواصل الفعال بين مزودي خدمات الرعاية الصحية وتصميم برامج توعوية تعزز ثقة المجتمع بالأنظمة الصحية.

وأكد مروان عبدالعزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – مجمع دبي للعلوم أن الثقافة الصحية تمثل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مستدام، مشيرا إلى توافق أهداف الملتقى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وبرنامج دبي للبحث والتطوير ورؤية "نحن الإمارات 2031".

كما تناولت النقاشات دور المنصات الرقمية في نشر المعلومات الصحية مع التأكيد على ضرورة تعزيز دقة المحتوى الطبي وتكامل الجهود بين مزودي الرعاية الصحية وصناع القرار.

واختتم الملتقى بورشة عمل حول الصحة النفسية في مكان العمل، نظمتها شركة "منترا" بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية.