"تيكوم" و"أوراكل" تعززان ريادة دبي في الذكاء الاصطناعي بافتتاح مركز تجربة العملاء

دبي في 7 أكتوبر/ وام / أعلنت شركة Oracle عن توسع أعمالها في مدينة دبي للإنترنت، التابعة لمجموعة تيكوم، مع افتتاح مركز تجربة العملاء الجديد الذي يعرض أحدث حلول وابتكارات الذكاء الاصطناعي.

افتتح المركز عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وعمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس المجموعة – القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت.

ويمثل المركز إضافة نوعية إلى منظومة التكنولوجيا في دبي، ودعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

ويجسّد المركز، الذي يقدّم “مركز زايد للابتكار” بحلّة جديدة، أحد أوائل المراكز المخصصة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، ويتيح للعملاء والشركاء وقادة القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة تجربة حلول Oracle المعززة بالذكاء الاصطناعي عبر عروض تفاعلية وحالات استخدام واقعية.

وأكد عمّار المالك أنّ توسع Oracle يعكس نجاح مدينة دبي للإنترنت في تمكين روّاد التكنولوجيا العالميين من تطوير حلول مبتكرة تسهم في نمو الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أنّ تيكوم تواصل جهودها لدعم الابتكار والريادة التقنية في دبي.

ويمثل المركز الجديد خطوة إستراتيجية نحو ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص تدعم مستقبل الاقتصاد القائم على المعرفة.