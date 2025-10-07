بطولة السلم للدراجات الهوائية تطلق الدورة العاشرة لأكبر سباق مجتمعي في العالم

دبي في 7 أكتوبر/وام/ برعاية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبتنظيم المكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي، أعلنت اللجنة المنظّمة العليا لبطولة السلم للدراجات الهوائية عن إطلاق الدورة العاشرة للمنافسات التي تعتبر الأكبر من نوعها للسباقات المجتمعية في العالم على صعيد التنوّع والجوائز المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنظمة العليا الذي عُقد برئاسة سعادة عمير بن جمعة الفلاسي المدير العام للمكتب الخاص لصاحب السموّ حاكم دبي رئيس اللجنة المنظمة العليا، وحضور أعضاء اللجنة، محمد عبدالله الموسى، وماجد عبد الرحمن البستكي، ورامي بسام النابلسي، وأعضاء لجان العمل، أحمد الكتبي، وحشر بن صبيح، وراشد بن مجرن، وعبدالله بن عبود، وجاسم الجسمي و رزاز علي، ولمى شمشوم.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا، أن النسخة المقبلة تقام تحت شعار "عشر سنوات من الإنجازات والنجاح"، مع الاحتفاء بمرور عقدٍ على إطلاق هذه البطولة التي رسخّت موقعها على خارطة الفعاليات الرياضية المجتمعية، وأسهمت في إبراز معالم دبي الحضارية والطبيعية، وتحفيز أفراد المجتمع على تبنّي الرياضة كأسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

واعتمدت اللجنة إقامة 4 سباقات رئيسية في الدورة العاشرة، والتي تنطلق بسباق الهواة الإماراتيين في 28 ديسمبر المقبل، وسباق النخبة الذي يُقام في 18 يناير 2026، ويليه سباق السيدات في 25 من الشهر ذاته، وسيكون الختام مع السباق الصحراوي في الأول من فبراير 2026، كما اطّلعت اللجنة على مسارات السباق الذي تتواصل إقامته داخل محمية المرموم الطبيعية، وهي أكبر محمية طبيعية في دولة الإمارات.

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لدعم ورؤية سموه والتي كان لها الفضل في إطلاق هذه البطولة وترسيخ موقعها محلياً وعالمياً، بين أكبر وأهم الفعاليات الرياضية المجتمعية للدراجات الهوائية.

وقال سعادته، "مع احتفال البطولة بعامها العاشر، تتضاعف المسؤولية لمواصلة النجاح الذي ارتبط باسمها، والحرص على تطبيق أفضل المعايير لتحقيق غايات تتخطى مجرد الفوز في المضمار، مع سعي البطولة لتحقيق أهداف مجتمعية أشمل؛ فقد جذبت على مدار عشر سنوات الآلاف من المشاركين من مختلف الجنسيات، في ضوء تنوع المنافسات وتخصيص سباقات للرجال وأخرى للسيدات، تأكيداً على أهمية مشاركة المرأة في مختلف المجالات، والحرص على تحفيزها على ممارسة الرياضة".

وتعاونت البطولة مع مؤسسات وطنية بارزة في مقدمتها، ديوان سموّ حاكم دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وحي الشندغة التاريخي، إلى جانب السباق الخاص بالتزامن مع استضافة إكسبو 2020 دبي، والمسارات التي امتدت لتقطع قلب دبي وصولاً إلى منطقة حتّا، مما أثرى المنافسات ومنحها بعداً مهماً على صعيد التأثير المجتمعي.

وأثمر التعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للتصوير الضوئي، العام الماضي، في إطلاق واحدة من أكبر مسابقات التصوير الرياضي، والتي شهدت إقبالاً واسعاً من المصورين الذين قدموا أجمل اللقطات التذكارية التي تبرز قوة المنافسات وجمال البيئة الطبيعية في دبي.

وستحمل النسخة المقبلة من البطولة الكثير من المفاجآت الجديدة، والتي سيتم الكشف عنها تباعاً خلال الفترة المقبلة، وتكون شاملة للمشاركين والجماهير، حيث تحظى البطولة بشعبية كبيرة ومتابعة واهتمام في موقع المنافسات وعبر شاشات التلفاز ومنصات التواصل الاجتماعي والإعلامي.

يُذكر أن البطولة تقام بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، ومنهم، شرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، ومجلس دبي الرياضي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وقناة دبي الرياضية، واتحاد الإمارات للدراجات الهوائية (الحكم العام)، ودبي فيلم.

