سالم بن سلطان القاسمي يتفقد جناح" المخترعين الإماراتية "في "إكسبو أصحاب الهمم"

دبي في 7 أكتوبر / وام / اطلع الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، على أنشطة ومبادرات جمعية المخترعين الإماراتية وخطة عمل دعم المخترعين الإماراتيين وتمكين أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في مجالات الابتكار والاختراع.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم إلى جناح الجمعية ضمن فعاليات معرض "إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025" في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشاد الشيخ سالم بن سلطان بالجهود المتميزة التي تبذلها جمعية المخترعين الإماراتية في رعاية الكفاءات الوطنية المبدعة وتوفير بيئة محفزة على الابتكار، مؤكداً أهمية مواصلة العمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة عالمية للابتكار والإبداع.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين الجمعية والجهات المعنية لتحقيق رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا والإبداع. ،

واستعرض المخترع أحمد عبدالله مجان، رئيس مجلس إدارة الجمعية إنجازاتها ومبادراتها .

وقال إن الجمعية تشارك في المعرض ب41 اختراعا من الأعضاء طلبة المدارس والجامعات.