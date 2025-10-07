"الشباب العربي" يواصل برنامج الزمالة التقنية

أبوظبي في 7 أكتوبر/وام/ واصل مركز الشباب العربي فعاليات برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي 2025، بمقر أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، ضمن جدول يسلط الضوء على التقنيات الصحية ودور الذكاء الاصطناعي في تطويرها، بمشاركة نخبة من المبدعين الشباب من مختلف الدول العربية. واستهل المشاركون يومهم بجلسة رئيسية تناولت مستقبل التكنولوجيا الصحية والاتجاهات العالمية في هذا القطاع الحيوي، وأكدت أهمية تبنّي الحلول الذكية في دعم جودة الحياة وتعزيز كفاءة النظم الطبية في العالم العربي.

وخلال فعاليات اليوم، استعرضت الدكتورة بشائر محمد موسى من جامعة الشارقة، رحلة البحث في مجال التقنيات الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، موضحة كيف يمكن لهذه التقنيات أن تسهم في تطوير أدوات تشخيص وعلاج أكثر دقة، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين الشباب في ربط التحليل الطبي بالبيانات الذكية وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني عرض تجربة التوأم الرقمي والإنساني لأول مرة في منطقة الخليج العربي، ضمن ورشة تفاعلية قدمها الدكتور جميل عماد من كلية إمبريال لندن.

واستعرضت الورشة التي تم بثها عبر منصة "زوم"، تطبيقات التوأم الرقمي في محاكاة جسم الإنسان، التي تمثل تحولًا ثوريًا في عالم الطب الحديث؛ إذ تتيح للباحثين والأطباء مراقبة البيانات الحيوية في الزمن الحقيقي وتوقّع تطور الحالات الصحية بدقة عالية، إلى جانب اختبار خطط العلاج افتراضيًا قبل تطبيقها، ولا تقتصر فوائد هذه التطبيقات على تحسين التشخيص والدقة الطبية، بل تمتد لتشمل توفير الوقت وتقليل الحاجة إلى التجارب التقليدية المكلفة، وترشيد استخدام الموارد الصحية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الطبي واستدامة منظومات الرعاية الصحية، وشكلت التجربة محطة ملهمة للمشاركين، لما تجسده من رؤية مستقبلية لتكامل الذكاء الاصطناعي مع القطاع الصحي، ودورها في إعادة تعريف كفاءة الأنظمة وجودة الرعاية.

واستُكملت فعاليات اليوم الثاني بمشاركة الشباب المتدربين في ورشة دريبية، بعنوان "الشركات الناشئة: تقديم العروض ومهارات السرد القصصي"، قدمتها السيدة هند خليفات من منصة "دراية"، وتناولت الورشة أساليب عرض المشاريع الريادية بطريقة مؤثرة وجاذبة للمستثمرين، إضافةً إلى كيفية بناء رواية ملهمة حول فكرة المشروع تُسهِم في نقل الرسالة بوضوح وفاعلية إلى المستثمرين وصنّاع القرار وحاضنات الأعمال، بما يعزز فرص الدعم والتوسع والنمو.

واختُتِمت فعاليات اليوم بزيارة ميدانية إلى حاضنة الأعمال "ستارت إيه دي"، حيث اطّلع المشاركون على تجربة الحاضنة في دعم المشاريع التقنية الناشئة وتطوير منظومة ريادة الأعمال في الدولة، بما يسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع في إمارة أبوظبي مما ينعكس إيجابا مع توجهات ورؤية الإمارات في استقطاب المواهب العربية.

وتندرج الفعاليات ضمن جدول متكامل للبرنامج الذي يواصل على مدى أيامه تدريب الشباب العربي على أحدث التقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الصحية، وتكنولوجيا المناخ والاستدامة، وتقنيات الـWeb3، بهدف تمكينهم من تطوير مشاريع ريادية تواكب التحولات التكنولوجية وتدعم بناء اقتصاد معرفي مستدام في العالم العربي.

ويأتي برنامج الزمالة التقنية للشباب العربي، ضمن مجموعة من البرامج والمبادرات التي يقدمها مركز الشباب العربي لتمكين الشباب في مختلف المجالات.