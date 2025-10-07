تألق "الأندلس" والحصن في مهرجان العين للهجن

العين في 7 أكتوبر/ وام/ تواصلت اليوم فعاليات مهرجان العين لسباقات الهجن 2025، بنسخته الأولى، في ميدان الروضة، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وشهدت منافسات اليوم الرابع إقامة 6 أشواط في منافسات فئة الإيذاع، لمسافة 5 كلم، وتنافست المطايا المشاركة على حصد رمزين رئيسيين خصصتهما اللجنة المنظمة للفائزين.

وتألقت "الأندلس" في الشوط الرئيسي الأول، ونجحت في إهداء مالكها محمد فرج بن حمودة الظاهري الكأس في شوط الأبكار المفتوح، بالتفوق على منافسيها، مسجلة 7:26:60 دقائق.

وانتزع "الحصن" بندقية القعدان المفتوح في الشوط الرئيسي الثاني لمنافسات الإيذاع، ليهدي مالكه مانع علي محمد حماد الشامسي اللقب الأغلى بأفضل توقيت خلال الفترة المسائية، بزمن قدره 7:23:99 دقائق.

وتوجت "حفلة"، لسلطان خليفة الخييلي بلقب الشوط الثالث، مسجلة 7:37:41 دقائق، بينما شهد الشوط الرابع فوز "جلمودة" لمانع محمد قطامي السويدي، بالمركز الأول في شوط الأبكار المهجنات، بزمن قدره 7:33:97 دقائق.

وأسفرت منافسات الشوط الخامس، عن فوز "محذاف" لعلي راشد مسلم العامري بالمركز الأول للقعدان المحليات، بزمن قدره7:36:41 دقائق، بينما شهد الشوط السادس فوز "الصداوي" لخلف راشد النايلي الشامسي، بلقب الشوط السادس للقعدان المهجنات، بزمن قدره 7:31:97 دقائق.

وتتواصل فعاليات المهرجان غداً الأربعاء، بإقامة منافسات "سن الثنايا"، وتتنافس المطايا على نيل أغلى الرموز في الأشواط الرئيسية الأولى.