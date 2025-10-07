جامعة الإمارات تنظم المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة

العين في 7 سبتمبر/وام/ نظمت جامعة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، المؤتمر الدولي الأول للعمل المناخي والاستدامة (ICCAS-2025)، والذي يستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، في الحرم الجامعي بمنطقة العين، بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة ، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

ورحّب الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات بالمشاركين في المؤتمر، معبّراً عن سعادته بانعقاد الحدث العلمي الذي يجمع نخبة من الخبراء والباحثين والطلبة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الحيوية المرتبطة بمستقبل الكوكب واستدامة موارده.

وأكد معاليه في كلمته "أن انعقاد المؤتمر يأتي تجسيدا لنهج دولة الإمارات ولمسيرة تستلهم الحكمة والرؤية من الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فقد آمن بأن رعاية البيئة لا تنفصل عن رعاية الإنسان ذاته.

وأضاف " أن إرث الشيخ زايد الخالد في احترام الطبيعة، وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، يظل البوصلة التي توجه مسيرة دولتنا نحو مستقبل مستدام، نحن مسؤولون على الموارد التي سنسلمها للأجيال القادمة".

وأشار إلى "أن المؤتمر لا يقتصر على كونه منصة علمية، بل هو جسر للتواصل بين الدول والتخصصات والأجيال، وفرصة لتبادل الخبرات وطرح الأسئلة واستكشاف حلول مبتكرة تربط بين الفكر والعمل والعلم والمجتمع، بما يعزز الأمل بمستقبل أكثر توازناً واستدامة".

ويتضمن برنامج المؤتمر على مدار أربعة أيام، عروضًا بحثية وملصقات علمية وحلقات نقاش متخصصة، إلى جانب محادثات رئيسية يقدمها خبراء عالميون، كما يستعرض المشاركون خلال المؤتمر ثماني مسارات بحثية رئيسية تشمل، الطاقة النظيفة والبطاريات وخلايا الوقود، احتجاز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه، التصنيع الإضافي والمركبات المتقدمة، المحفزات المستدامة، الفضاء والذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة، العلاقة بين الطاقة والمياه والغذاء، الابتكارات الخضراء في البناء، التعليم والسياسات والاقتصاد الدائري.

ويستقطب المؤتمر الأكاديميين والباحثين وخبراء الصناعة ومستشاري البيئة والوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وطلاب الدراسات العليا، مع إتاحة مبادرات خاصة لدعم الطلاب عبر تسجيل مجاني للملخصات المختارة ونشر الأوراق المقبولة في إصدارات علمية محكمة.

ويُعد المؤتمر منصة رائدة تُركز على العمل منخفض الكربون والحلول المستدامة، حيث يجمع المؤتمر أكثر من 250 خبيرا من مختلف أنحاء العالم، والأكاديميين والباحثين والمهندسين والطلاب لعرض أحدث الأبحاث والتقنيات، وتبادل التجارب والخبرات، بما يعزز مستقبلًا أكثر اخضرارًا في العالم.