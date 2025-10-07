"دولي الرياضات المائية" يضع "حجر الأساس" لمقره الجديد في المجر



بودابست في 7 أكتوبر/وام/ أعلن الاتحاد الدولي للرياضات المائية وضع حجر الأساس اليوم لمقره الجديد في العاصمة المجرية بودابست.

حضر فعاليات الافتتاح عدد من كبار مسؤولي المجر، وسعادة حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية.

وقال المسلم، إن هذا اليوم محطة تاريخية، تشهد الإعلان عن الخطوة الأولى للمقر الجديد، بما يحتويه من مبانٍ حديثة، ومركز تدريب عالمي لمنتسبي الرياضات المائية من جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المقر الجديد يضم 125 موظفاً، بالإضافة إلى إقامة دائمة لنحو 200 رياضي، ويوفر أفضل فرص التأهيل والتدريب.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي للرياضات المائية، بالشكر والتقدير إلى الحكومة المجرية على تعاونها المثمر، ودعم فكرة المقر في بودابست، وتبنيها قيم الرياضة وقوتها في إقامة روابط الصداقة والتفاهم بين الناس، وتمكين الرياضيين من القدرات والمهارات.

ووصف المسلم مشروع المقر الجديد، بأنه فرصة لتعميق الشراكة الاستراتيجية مع المجر، من خلال إتاحة الوصول إلى أحدث الخدمات الطبية وعلوم الرياضة، بالإضافة إلى توسيع علاقات التعاون مع الجامعات المجرية الرائدة، بما يعزز الابتكار والبحث العلمي والتميّز الرياضي.

وأشار إلى أن منتسبي الرياضات المائية أمام خطوة عملاقة وحيوية تستشرف المستقبل، من خلال البرامج والمبادرات المبتكرة، ومراكز التدريب الطبية والعلاجية، وغرف الاجتماعات للمدربين والحكام، والمقر الإداري للاتحاد، ومكاتب الاتحادات القارية، وغيرها من الخدمات اللوجستية العالمية.