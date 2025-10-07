"أبوظبي للجودة" يطلق خدمات متقدمة لتعزيز جودة مواد البناء

أبوظبي في 7 أكتوبر /وام/ أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، اليوم، خدمتين جديدتين ضمن مختبر فحص مواد البناء التابع لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بالمجلس. ويأتي ذلك في إطار جهود المجلس المتواصلة لتعزيز جودة المواد المستخدمة في مشاريع البناء الحيوية بالإمارة، ودعم التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وتشمل الخدمات الجديدة فحص محتوى البوليمر وفحص الأسلاك الحديدية، حيث تم تصميمهما لتلبية احتياجات الجهات المعنية وضمان توافق المواد مع المواصفات القياسية المعتمدة، ويأتي التطوير في ظل تسارع وتيرة المشاريع الكبرى في الإمارة، وما يتطلبه ذلك من ضمان موثوقية وجودة المواد المستخدمة بما يسهم في تعزيز مستويات السلامة والأمان في البنية التحتية.

ويعد فحص محتوى البوليمر خدمة متقدمة لتحليل المواد البلاستيكية وتحديد نوعية البوليمرات بدقة عالية، توفر بديلاً محليًا يغني عن إرسال العينات إلى الخارج، ما يساهم في اختصار الوقت وتقليل التكاليف على الشركات والهيئات الحكومية، أما خدمة فحص الأسلاك الحديدية فتركز على تقييم الخصائص الميكانيكية للأسلاك مثل مقاومة الشد والاستطالة والصلابة، وضمان مطابقتها للمواصفات القياسية، بما يدعم شركات المقاولات والاستشارات الهندسية في تنفيذ مشاريع عالية الجودة والاعتمادية.

وستسهم هذه الخدمات المتخصصة في تعزيز ثقة المستثمرين والمطورين، ويحفز تدفق الاستثمارات المحلية والدولية، بما يساهم في دعم توجهات أبوظبي نحو بناء مدن ذكية ومستدامة ذات بنية تحتية متينة وآمنة.

وأكد سعادة المهندس عبدالله حسن المعيني، المدير التنفيذي لقطاع خدمات مختبر الفحص المركزي بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، أن إطلاق هاتين الخدمتين يعكس التزام المجلس بالانتقال من دور المختبر التقليدي إلى دور الشريك الإستراتيجي في مسيرة التطوير العمراني والاقتصادي للإمارة.

وأضاف " لا يقتصر عمل المجلس على تقديم فحوصات دقيقة وفق أعلى المعايير العالمية فحسب، بل يساعم بشكل مباشر في دعم تنافسية اقتصاد أبوظبي وتعزيز مكانتها كوجهة إقليمية رائدة في مجال الجودة والمطابقة".

وأوضح أن هذه الخطوة تعد جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تمكين القطاعين العام والخاص من بناء مشاريع تحقق أعلى درجات الأمان، وتستجيب لتطلعات الإمارة نحو التنمية المستدامة واقتصاد المستقبل.