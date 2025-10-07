انطلاق بطولات "سوق دبي الحرة للتنس" بنسختها الجديدة 15 فبراير المقبل

دبي في 7 أكتوبر/وام/ تنطلق بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس بنسختها الجديدة يوم 15 فبراير المقبل على ملاعب استاد سوق دبي الحرة للتنس، لتواصل مسيرتها كإحدى أبرز البطولات على أجندة التنس العالمية.

تتضمن المنافسات - التي تستمرحتى 28 من الشهر نفسه - بطولة السيدات من فئة 1000 نقطة على مدى أسبوع، تليها بطولة الرجال المدرجة ضمن بطولات رابطة محترفي التنس من فئة 500 نقطة.

وتشهد بطولة السيدات مشاركة نخبة من نجمات اللعبة، من بينهن المصنفة الأولى عالمياً أرينا سابالينكا، والبولندية إيغا شفيونتيك المتوجة بـ6 بطولات "جراند سلام"، والأمريكية كوكو جوف، وحاملة اللقب ميرا أندريفا، وذلك بعد اعتماد البطولة ضمن فئة 1000 نقطة منذ عام 2023.

ومع انطلاق الدورة الـ26 من بطولة السيدات والدورة الـ34 من بطولة الرجال في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود، ستتمكن جماهير اللعبة من مشاهدة التحسينات الجديدة التي أُجريت على المنشأة، بما في ذلك إضافة ملعب جديد يتسع لـ 2000 متفرج، إلى جانب خطة لزيادة سعة الملعب الرئيسي بنسبة 50% بحلول عام 2027.

وأكد راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة، أن عمليات التطوير تهدف إلى تعزيز جاهزية المرافق لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية، واستيعاب أعداد أكبر من الجماهير، وتحسين جودة البث التلفزيوني للبطولة.

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة المفتوحة للتنس نائب الرئيس التنفيذي في سوق دبي الحرة: "كلنا ثقة باستضافة مجموعة مذهلة من أفضل اللاعبين واللاعبات لنكون على موعد مع منافسات استثنائية في عالم التنس".