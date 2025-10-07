الإمارات للدراجات يتوج بلقب سباق تري فالي في إيطاليا

فاريزي (إيطاليا) في 7 أكتوبر/وام/ حقق السلوفيني تادي بوجاتشار لاعب فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية اليوم فوزاً جديداً بعدما توج بلقب سباق تري فالي فاريزي 2025 في إيطاليا.

وانفرد بوجاتشار بالصدارة قبل 22 كيلومتراً من خط النهاية بعد هجوم قوي على منحدر مونتيلو، وتمكن من توسيع الفارق إلى أكثر من دقيقة ليصل إلى خط النهاية منفرداً، محققاً الانتصار رقم 91 للفريق هذا الموسم.

وجاء في المركز الثاني الدنماركي ألبرت فيثن فيليبسِن من فريق ليدل-تريك بفارق 45 ثانية، فيما حل الفرنسي جوليان ألافيليب من فريق تودور برو سايكلنغ ثالثاً.

وجاء زميل بوجاتشار في الفريق المكسيكي إسحاق ديل تورو في المركز الثامن بعد أداء مميز ضمن مجموعة المطاردين.

يعد هذا الفوز .. الثاني لبوجاتشار في تاريخ السباق، بعد أن سبق له التتويج باللقب في نسخة سابقة، ليؤكد جاهزيته قبل مشاركته المقبلة في سباق لومبارديا، أحد أهم سباقات اليوم الواحد في الموسم.