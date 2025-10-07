“الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي” تقدم عرضاً موسيقياً بقاعة «كارنيغي» الشهيرة في نيويورك

نيويورك في 7 أكتوبر/وام/ قدّمت “الأوركسترا الوطنية للشباب – دبي” عرضاً موسيقياً مميزاً على خشبة قاعة «كارنيغي» الشهيرة في نيويورك، لتصبح بذلك أول أوركسترا إماراتية تعزف في واحدة من أعرق قاعات الموسيقى الكلاسيكية في العالم، بدعم من “منحة دبي الثقافية” التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي.

تأتي هذه الخطوة التي تعد إنجازا ثقافيا يعكس ازدهار المشهد الإبداعي في دبي ترجمةً لجهود هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” في دعم وتمكين المواهب الموسيقية المحلية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإبداع.

شملت رحلة الأوركسترا إلى نيويورك برنامجاً متكاملاً من الورش والتجارب الموسيقية، تضمنت زيارة مدرسة “جوليارد” المرموقة وقاعة “ستاينواي آند سونز”، والمشاركة في ورش عمل بإشراف المايسترو هيلين تشابيو، المديرة الفنية لمعهد وارتون لفنون الأداء. وأعرب عدد من أعضاء الأوركسترا عن فخرهم بالمشاركة في هذه التجربة الاستثنائية التي أتاحت لهم تمثيل الإمارات في أحد أهم المحافل الموسيقية العالمية، مؤكدين أن رحلتهم إلى نيويورك شكلت نقطة تحول في مسيرتهم الفنية، ورسخت لديهم الإيمان بقوة الموسيقى في بناء الجسور بين الثقافات وتعزيز التواصل الإنساني.