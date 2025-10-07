تفاعل طلابي كبير مع برامج الجامعات الوطنية بمعرض “نجاح دبي"

دبي في 7 أكتوبر /وام/ شهد اليوم الثاني والأخير من فعاليات معرض "نجاح دبي" بمركز دبي التجاري العالمي، تفاعلا طلابيا ملحوظا مع البرامج الأكاديمية الحديثة التي استعرضتها أبرز الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في الدولة.

فقد قدمت الجامعات الوطنية المشاركة في المعرض الإرشاد اللازم لمساعدت الطلبة على اختيار تخصصاتهم المستقبلية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل .

وأكد رامي كايد، مدير وحدة الاستقطاب والتواصل مع الطلبة في جامعة العين، أن مشاركة الجامعة في المعرض تأتي للسنة الثالثة على التوالي ضمن جهودها لتعزيز التواصل المباشر مع الطلبة وتقديم المشورة الأكاديمية لهم حول آخر مستجدات الجامعة.

وأوضح أن الجامعة تطرح أكثر من 30 برنامجاً في البكالوريوس و17 برنامجاً في الماجستير و3 برامج في الدكتوراة، إضافة إلى برنامجين في دبلوم التدريس، مشيراً إلى إطلاق كلية طب وجراحة الأسنان وكلية التمريض للمرة الأولى على مستوى إمارة أبوظبي.

وأضاف كايد أن الإقبال الطلابي يتركز على تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني إلى جانب البرامج الطبية كطب الأسنان والتمريض والصيدلة إضافة إلى تخصصات العلوم الإنسانية مثل علم الاجتماع وعلم النفس، مؤكداً أن الجامعة تواصل تطوير برامجها لتواكب تطلعات الطلبة واحتياجات سوق العمل.

من جانبها، أوضحت خالدة يوسف المنصوري، رئيسة قسم اللغة والآداب في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن مشاركة الجامعة في "نجاح دبي" تأتي في إطار حرصها على التعريف ببرامجها الأكاديمية المتنوعة والتواصل مع الطلبة عن قرب.

وأضافت أن الجامعة تقدم تخصصات متعددة في مجالات الهندسة والأعمال والآداب والسياسات العامة والبيوتكنولوجيا، إلى جانب برامج الماجستير في الإدارة التقنية والقيادة، مشيرة إلى أن هذه المشاركات تعزز الحضور الأكاديمي للجامعة وتسهم في توجيه الطلبة نحو خيارات تعليمية واعدة تدمج بين العلم والإبداع.

بدوره أشارعلي منصور أخصائي قسم التسجيل في جامعة زايد إلى أن الجامعة أطلقت خلال العام الدراسي الجاري برامج جديدة في بكالوريوس الحاسوب والاتصالات والهندسة الكهربائية والإلكترونية، مؤكداً أن الإقبال الطلابي الكبير يتركز على تخصصات الذكاء الاصطناعي والهندسة التقنية.

من جانبها استعرضت شيخة راشد عبدالله، أخصائي برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، أهداف البرنامج الذي سبق وأطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لدعم الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة وتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية في أفضل الجامعات داخل الدولة وخارجها.

وأشارت إلى أن البرنامج يقدم منحاً في دول عدة منها بريطانيا وأمريكا وأستراليا، ويركز على تخصصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والطب، وعلوم الفضاء.