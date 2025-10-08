"دبي للإنترنت" تسلّط الضوء على منظومتها المبتكرة في “جيتكس 2025"

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ تشارك مدينة دبي للإنترنت، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز شركات التكنولوجيا العالمية والإقليمية والتابعة لمجموعة تيكوم، في معرض “جيتكس جلوبال 2025” بصفتها شريك المعرفة، لتسلّط الضوء على منظومتها المبتكرة التي أسهمت في دفع عجلة الاقتصاد الرقمي في دبي والمنطقة.

وتستعرض المدينة خلال مشاركتها في المعرض، الذي يُقام بين 13 إلى 17 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز إنجازات مجتمعها المتنامي الذي يضم نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية، إلى جانب الشركات الناشئة المدعومة من حاضنة الأعمال “in5” للتكنولوجيا.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع التجاري والمدير العام لمدينة دبي للإنترنت، إن التعاون والعمل المشترك نحو تحقيق رؤية موحّدة لتعزيز الابتكار، أساس مستقبل الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى أنه على مدى أكثر من 25 عاماً، ساهمت مدينة دبي للإنترنت في استقطاب أبرز شركات التكنولوجيا العالمية وتمكينها من الإسهام في رسم ملامح المستقبل الرقمي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33”.

وتُعد مدينة دبي للإنترنت محركا رئيسيا لقطاع التكنولوجيا في الإمارة، إذ تسهم بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، وتضم أكثر من 20 مركزاً للبحث والتطوير والابتكار، إضافة إلى “مركز الابتكار” الذي يحتضن شركات عالمية مثل “جوجل” و”جارتنر”.

كما توفر مساحات عمل مرنة ومبتكرة مثل “D/Quarters” ومنصات تفاعلية لتنمية المواهب الشابة مثل “باك يارد توكس” و”كونيكتد مورنينجز”، فضلاً عن استضافتها السنوية لمهرجان “ستيب” للتكنولوجيا.

و يتضمن جناح المدينة استكشاف إنجازات أبرز الشركات القائمة فيها مثل “بومي” و”ويتيفاي” و”كينستكس”