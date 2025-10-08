الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة تُكرّم روّاد الأعمال المسؤولين بالمنطقة العربية

دبي في 8 أكتوبر/ وام/ اختتمت الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الدورة الثامنة عشرة من “الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة”، بحفل تم تنظيمه مساء أمس برعاية وحضور الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة عضو المجلس التنفيذي لحكومة الإمارة، حيث جرى خلاله تكريم رواد الأعمال المسؤولين في المنطقة العربية.

وقالت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في كلمتها الافتتاحية، إن الجائزة التي انطلقت عام 2008 كبرنامج تقدير بسيط للمؤسسات في دول مجلس لدول التعاون الخليج العربية، تطورت لتصبح معياراً عربياً للاستدامة، ومنصة تجمع بين التقدير والمعرفة وبناء القدرات.

وأوضحت أن عدد فئات الجائزة توسّع من ثلاث فئات في بدايتها إلى 16 فئة تشمل مختلف قطاعات العالم العربي، بما يعكس التزام المنطقة المتزايد بممارسات الأعمال المسؤولة.

وأضافت المرعشي أن الفائزين بالجائزة خطّوا مساراً جديداً في العمل المستدام، وحققوا نتائج مبهرة هذا العام مع مشاركة واسعة من مؤسسات جديدة شكّلت 41 % من المتقدمين.

وأشارت إلى أن قوة الجائزة تكمن في معاييرها المتوافقة مع الأطر الدولية في مجال التنمية المستدامة، وآلية التحكيم المستقلة التي تمنح المشاركين ملاحظات تفصيلية حول أدائهم.

وبيّنت أن الدورة الحالية شهدت تلقي 141 طلباً من 109 مؤسسات تمثل عشر دول عربية، وأن العديد من المشاركين الجدد حصدوا مراتب متقدمة، ما يعكس تطور أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة.

ولفتت إلى انخفاض طفيف في مشاركة القطاع المالي هذا العام مقارنة بالعام الماضي، في مؤشر على تحوّل مراكز ريادة الاستدامة في الإقليم.

وشهد الحفل تكريم المؤسسات الفائزة في 16 فئة شملت قطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية والضيافة والقطاع الحكومي، حيث فازت هيئة كهرباء ومياه دبي في فئة المؤسسات الحكومية الكبيرة، ومؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في فئة المؤسسات الحكومية المتوسطة، وهيئة الفجيرة للبيئة في فئة المؤسسات الحكومية الصغيرة، فيما فازت أدنوك للتوزيع في فئة قطاع الطاقة، وبنك البحرين للتنمية في فئة الخدمات المالية.

وفي القطاع الخاص، نالت شركة أولماس للمياه المعدنية جائزة فئة الأعمال الكبيرة، فيما فازت شركتا المطاحن العمانية ومجموعة كيزاد مناصفةً في فئة الأعمال المتوسطة، ومجموعة ترانسوورلد في فئة الأعمال الصغيرة.

كما شملت الجوائز فندق “ستيلا دي ماري دبي مارينا” عن قطاع الضيافة، وشركة “كلداري للسيارات” في قطاع السيارات، ومجموعة “إينوفو” في الإنشاءات، وجمعية “سفانا” الخيرية للخدمات الصحية عن فئة المؤسسات الاجتماعية، وجامعة عمان العربية عن التعليم، ووزارة الداخلية في مملكة البحرين عن فئة الشراكات والتعاون.

وتميز عام 2025 بتركيز المشاركات على إستراتيجيات الحياد الكربوني ونماذج الاقتصاد الدائري، مع تسجيل ارتفاع لافت في تقارير الاستدامة المقدمة التي بلغت 70 تقريراً مقارنة بـ42 العام الماضي، بزيادة 67%، التزمت معظمها بمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ما يعكس تنامي ثقافة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العربية.

وقدّمت الشبكة شكرها لشركائها ورعاتها، ومنهم شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات “جيبك” الراعي البلاتيني، وشركة ماكدونالدز الإمارات الراعي الفضي، وشركة الصين الحكومية للهندسة الإنشائية في الشرق الأوسط، إضافة إلى شركة فارنك التي ساهمت في تنظيم الحدث كفعالية محايدة الكربون، مثمنة دعم مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وصحيفتي “جلف نيوز” و”خليج تايمز” كشركاء إعلاميين، إلى جانب جهات إعلامية متعاونة أخرى.

وذكرت الشبكة أن الجائزة كرّمت منذ تأسيسها 394 فائزاً من 14 دولة عربية وتلقت 1,781 طلب مشاركة غطّت أكثر من 45 قطاعاً، لتواصل دورها كأقدم منصة عربية موثوقة لتكريم التميز في مجال الاستدامة وتعزيز ثقافة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المنطقة.