بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة و" السوربون أبوظبي" تنظمان هاكاثون "الذكاء الاصطناعي"

أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/ نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، بالشراكة مع جامعة السوربون أبوظبي، أمس الأول، فعالية هاكاثون تحت شعار "الذكاء الاصطناعي من أجل الاستدامة"، جمعت فرقًا من طلاب البكالوريوس والماجستير من جامعات عدة من أنحاء الدولة، من أجل تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض التحديات البيئية والاجتماعية الأكثر إلحاحًا في العالم.

واستضافت الجامعة هذه الفعالية؛ حيث تنافست الفرق على تصميم مقترحات مشاريع تتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتي تشمل جوانب مختلفة منها العمل المناخي، والطاقة النظيفة والميسورة التكلفة، والمدن المستدامة، والاستهلاك والإنتاج المسؤولان، والمياه النظيفة والصرف الصحي.

واستخدمت الفرق المشاركة تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي مثل النمذجة التنبؤية، والرؤية الحاسوبية، وخوارزميات التحسين لابتكار حلول قابلة للتطبيق وتأثير محتمل في العالم الحقيقي.

وأكدت سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أهمية هذه الفعالية ودورها في تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز دور المرأة في القطاعات المختلفة خاصة المتصلة بالذكاء الاصطناعي.

وشهدت فعالية الهاكاثون الذي أشرفت عليه الدكتورة جوليا دي ماسي، من جامعة السوربون أبوظبي، حضور 27 فريقًا من 15 جامعة في الدولة.

وهنأت البروفيسورة ناتالي مارسيال-بْراز، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، الفرق الفائزة وقالت إن هذا الهاكاثون يعكس قدرة الشباب وابتكاراتهم، وأهمية توظيف الذكاء الاصطناعي بمسؤولية لمواجهة أبرز تحديات الاستدامة في العالم.