"برجيل القابضة" تحصد 7 جوائز ضمن جائزة "نافس"

أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/ حصدت برجيل القابضة، سبع جوائز مرموقة ضمن فئتي "المنشآت الكبيرة" و" الأفراد" في جائزة "نافس"، تقديراً لجهودها المتواصلة في استقطاب وتطوير واستبقاء الكفاءات الإماراتية عبر منشآتها المختلفة، وبناء مسارات مهنية مستدامة في مجال الرعاية الصحية.

وتم الإعلان عن الفائزين خلال الدورة الثالثة من حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه في أبوظبي؛ إذ فازت مدينة برجيل الطبية بالمركز الأول في فئة "المنشآت الكبيرة"، فيما حصل ستة موظفين إماراتيين من المجموعة على جوائز فردية لتميزهم في الأدوار الطبية والإدارية والرعاية الصحية والقيادية.

ودأبت برجيل القابضة على زيادة عدد مواطني دولة الإمارات في مرافقها، حيث شهدت المجموعة زيادة بنسبة 300% في عدد المواطنين الإماراتيين في جميع وحداتها، ويشغل نحو 30% منهم مناصب قيادية.

وأعرب الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام المجموعة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من قيادة مسيرة التطور في القطاع الصحي، وتعزيز دورها داخل منظومتها الصحية.

من جانبها قالت الدكتورة تهاني القادري، مديرة التوطين والشؤون الأكاديمية في برجيل القابضة، إن الكفاءات الإماراتية تمثل ركنًا محوريًا في إستراتيجية المجموعة، مشيرة إلى أن برجيل تعمل على تمهيد الطريق أمام المواهب الوطنية للنجاح والتميز في الأدوار المختلفة، بما في ذلك المناصب القيادية، من خلال برامج تدريبية متخصصة وإرشاد مهني وشراكات إستراتيجية مثل برنامج "نافس".