خطة صندوق الادخار في مكان العمل التابعة لـ"دبي المالي العالمي" تتجاوز مليار دولار من الأصول المُدارة

دبي في 8 أكتوبر /وام/ أعلن مركز دبي المالي العالمي اليوم أن خطته الادخارية المبتكرة للموظفين، "خطة صندوق الادخار في مكان العمل DEWS"، تجاوزت مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة.

وأُطلقت الخطة في فبراير 2020 كأول مبادرة من نوعها في المنطقة ومثّلت خطوة تحويلية من قبل مركز دبي المالي العالمي لتحديث آليات إدارة مكافآت نهاية الخدمة.

فمن خلال استبدال نظام المكافأة التقليدية بخطة ادخارية مُمَوَّلة بالكامل تخضع لإدارة مهنية، قدّم المركز نموذجاً جديداً يركز على الشفافية والاستدامة والضمان المالي طويل الأجل للموظفين، مع تمكين أصحاب العمل من تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال مزايا القوى العاملة.

وحظيت الخطة منذ انطلاقها بمشاركة كبيرة من مجتمع مركز دبي المالي العالمي، وتم توسيع نطاقها لاحقاً ليشمل الموظفين الوافدين في 61 جهة حكومية تابعة لحكومة دبي، وحتى اليوم انضم 2,726 صاحب عمل إلى الخطة مع تسجيل نحو 74,323 موظفا سيستفيدون من منهجية ادخار آمنة ومنظمة، وإمكانية تنمية مكافآت نهاية الخدمة الخاصة بهم من خلال مجموعة من الخيارات الاستثمارية.

يعكس النمو السريع للخطة وتجاوزها مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة مستويات عالية من الثقة من قبل أصحاب العمل والموظفين على حد سواء، فضلاً عن الإطار التنظيمي القوي لمركز دبي المالي العالمي ومعايير الحوكمة العالمية التي يتبناها.

وإلى جانب الأصول الخاضعة للإدارة البالغة مليار دولار، تجاوزت قيمة المدفوعات للمشاركين السابقين 340 مليون دولار إضافية.

وفي هذا السياق، قال معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق الادخار للموظفين في إمارة دبي، إن دبي تواصل مسار النمو المستدام الذي ينعكس أثره على الفرد والمجتمع وقطاعات الأعمال، لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بجعل الإنسان محور التنمية وغايتها الأولى.

وأوضح أن الإنجاز غير المسبوق لصندوق الادخار في مكان العمل يؤكد التزام وحرص حكومة دبي على توفير فرص استثمارية جديدة للأفراد والشركات والمؤسسات، عبر مبادرات رائدة تضمن مستقبلاً أفضل لمجتمع دبي من خلال شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز المزايا الممنوحة للموظفين ويوفر لهم ضماناً مالياً طويل الأجل، لترسخ دبي مكانتها في طليعة المدن العالمية الأكثر تنافسية وريادة.

بدوره، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن تجاوز الأصول الخاضعة للإدارة مليار دولار في غضون خمس سنوات فقط إنجاز استثنائي لخطة صندوق الادخار في مكان العمل التي وفّرت منظومة أمان مالي لمستقبل نحو 75,000 موظف وعزّزت قدرة دبي ومركز دبي المالي العالمي على استقطاب والاحتفاظ بأفضل المواهب العالمية للعمل في الشركات العاملة ضمن المركز والجهات الحكومية.

وأضاف أنه إلى جانب انسجامها التام مع أجندة دبي الاقتصادية D33، تشكّل هذه الخطة جزءاً لا يتجزأ من رؤية مركز دبي المالي العالمي طويلة المدى ليكون من بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، وترسيخ سمعة دبي وجهة رائدة للعيش والعمل.

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن تجاوز الأصول المدارة مليار دولار يعد انعكاساً للثقة التي يُوليها أصحاب العمل والموظفون لخطة صندوق الادخار في مكان العمل ، والدور المحوري لمركز دبي المالي العالمي في تعزيز المبادرات الرائدة التي تدعم أجندة دبي الاقتصادية D33 مؤكداً أن نجاح هذه الخطة يعكس قدرة المركز على ابتكار حلول تُحقق قيمة مستدامة على المدى الطويل ووصفها بأنها مثال واضح على كيفية تعزيز المركز لسمعة دبي وجهة إقليمية رائدة وملائمة للأعمال، عبر دعم أصحاب العمل في تبني أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز جاذبية المدينة للمواهب العالمية.

وتتولى "إيكويوم" دور الوصي الرئيسي المُكلّف بالإشراف المستقل على أصول الخطة وحماية حقوق الأعضاء، بينما تُدير شركة " زيورخ لحلول مكان العمل" العمليات التشغيلية اليومية وخدمة المتعاملين.

أما إدارة الاستثمارات، فتوفرها شركة "ميرسر" العالمية في الاستشارات المالية، والتي تضمن تنويع المحفظة الاستثمارية وفق منهجية محكمة، مما يُتيح للموظفين فرص نموٍ مثلى تعكس أعلى معايير الاحترافية العالمية.

