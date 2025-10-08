سعود بن صقر يستقبل سفير كندا

رأس الخيمة في 8 أكتوبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، سعادة رادها كريشنا باندي، سفير كندا لدى الدولة، الذي قدّم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال اللقاء بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتبادلا الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب سعادة رادها كريشنا باندي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بمتانة علاقات التعاون بين دولة الإمارات وكندا، وبما تحظى به الدولة من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة في مختلف المجالات.

