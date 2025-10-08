المصرف المركزي يستضيف مؤتمر قادة وخبراء البيانات للبنوك المركزية

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ استضاف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مؤتمر قادة وخبراء البيانات للبنوك المركزية تحت شعار "البيانات - الأساس المتين لعمليات البنك المركزي في فترة عدم اليقين".

شارك في المؤتمر الذي عقد في أبوظبي مسؤولون من مصرف الإمارات المركزي، ونخبة من كبار مسؤولي البنوك المركزية والمؤسسات المالية والخبراء من 35 دولة، ناقشوا الدور الاستراتيجي للبيانات في عمليات البنوك المركزية.

ركز المؤتمر على سبل تعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين دول العالم، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لمواكبة المتغيرات والتحولات الرقمية والاقتصادية، وتعزيز جاهزية البنوك المركزية العالمية لمتطلبات المستقبل.

وشهد المؤتمر سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت أهمية الابتكار القائم على البيانات في تعزيز الرقابة النقدية والمالية، وفرص التعاون الدولي لتطوير عمليات البنوك المركزية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

وناقشت الجلسات مجموعة من المواضيع المحورية، من بينها مشهد البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال دراسة التأثيرات المتبادلة بين الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، ودور إدارة البيانات وحوكمتها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مساهمة الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل بنية البيانات.

وتناولت الجلسات أيضا رؤية واستراتيجية نماذج تشغيل البيانات، وهندسة إدارة وتحليل البيانات، وأهمية مواءمة استثمارات البيانات وإدارة التغيير مع النتائج العملية الملموسة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، بالإضافة إلى عرض قصص النجاح والدروس المستفادة.

اشتمل المؤتمر على حلقات نقاشية تفاعلية حول كيفية تحويل البيانات إلى أصول أو منتجات تلبي احتياجات المشاركين في السوق والمؤسسات المالية المرخصة والتجارية، إضافة إلى عروض تقديمية حول مجموعة أدوات التحليل الحالية المستخدمة في البنوك المركزية، مما قدم رؤى حول التطبيقات العملية والتطورات التكنولوجية في تحليل البيانات.

و قال سعادة أحمد سعيد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي لقطاع الرقابة على البنوك والتأمين، إن استضافة مصرف الإمارات المركزي لمؤتمر قادة وخبراء البيانات للبنوك المركزية تعكس التزامه الثابت بتسخير الإمكانات الكبيرة للبيانات المتقدمة، وحرصه المستمر على تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي في مجالات تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، واصفا الاستخدام الاستراتيجي للبيانات بأنه عامل محوري في تطوير عملية صنع القرار، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق الأهداف بدقة وفعالية.

وأضاف أن المصرف المركزي طور قدراته في مجال البيانات لتعزيز الإشراف على النظامين النقدي والمالي في الدولة، عبر استكمال المرحلة الأولى من إنشاء منصة مركزية لإدارة البيانات تدعم عمليات التكنولوجيا الإشرافية من خلال جمع البيانات وتحليلها و حمايتها بشكل متكامل، كما عزز إطار حوكمة البيانات من خلال سياسات جديدة تشمل الحوكمة والجودة وإدارة المخاطر والسجلات، فيما تسارعت وتيرة تكامل الذكاء الاصطناعي عبر تطوير 20 تطبيقاً تعتمد على التعلم الآلي، إضافة إلى تقييم أكثر من 60 نموذجاً في الذكاء الاصطناعي مدرباً بشكل مسبق، مما أسهم في تبسيط عمليات إعداد التقارير الرقابية عبر وظائف التكنولوجيا الإشرافية وإدارة المخاطر.

