طحنون بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ ترأس سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، عضو المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، رئيس مجلس إدارة "القابضة" (ADQ)، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الشركة للعام الحالي.

وأشاد سموه بمساهماتها في تعزيز المرونة الاقتصادية والتنمية المستدامة، مؤكداً على دورها المهم في تحقيق القيمة ضمن محفظتها الاستثمارية التي تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

واستعرض مجلس الإدارة الأداء المالي لـ "القابضة" (ADQ) خلال الربع الثاني من عام 2025، الذي شهد تحقيق نمو قوي ومستدام.

واطلع المجلس على الجهود التي تقوم بها "القابضة" (ADQ) لتعزيز دورها في القطاعات الرئيسية وإنجازاتها في هذا المجال، من بينها صفقة الاستحواذ على حصة 35% في شركة "ليماجرين لبذور الخضروات" التابعة لمجموعة "ليماجرين" والمتخصصة في إنتاج البذور ويمثل هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية للإسهام في سلسلة القيمة الغذائية العالمية، وتعزيز دور "القابضة" (ADQ) في تطوير القدرات الغذائية والزراعية في حين تسهم الشراكة بين "سلال"، إحدى الشركات التابعة لمحفظة "القابضة" (ADQ)، و"ليماجرين لبذور الخضروات" في تسريع وتيرة الابتكار لتطوير بذور متكيفة مع البيئة الصحراوية، وتعزز أجندة الأمن الغذائي الوطني لدولة الإمارات.

واستعرض المجلس بعض الإنجازات التي حققتها شركات محفظة "القابضة" (ADQ) الاستثمارية ففي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، نجحت شركة مطارات أبوظبي باستقبال أكثر من 15.8 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 13.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليستمر النمو المزدوج الذي تحققه الشركة منذ ما يزيد عن 4 أعوام، الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز ارتباطها بالعالم.

وبالنسبة لمجموعة موانئ أبوظبي، بدأت العمليات التجارية في محطة الحاويات "سي إم إيه تيرمينالز" في ميناء خليفة بداية العام الحالي، وحققت زيادة بنسبة 80% في الاستخدام في الربع الثاني، و62% منذ بداية العام.

وسجلت المجموعة زيادة أيضا بنسبة 17% في حجم مناولة الحاويات على أساس سنوي في الربع الثاني، وزيادة بنسبة 13% في حجم الشحنات العامة.

وبلغت إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي 9.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% على أساس سنوي، مدعومة بالنمو المستمر في حركة التجارة عبر إمارة أبوظبي وتوسّع شراكات المجموعة العالمية.

كما ارتفعت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 2.30 مليار درهم، ما يعكس قوة القطاعات المتنوعة للمجموعة وقدرتها على تحويل زيادة أحجام مناولة الشحنات إلى نمو مربح.

وفي قطاع الطاقة والمرافق، أتمّت شركة "طاقة" صفقة استحواذ مهمة بقيمة 1.2 مليار دولار على شركة "جي إس إينيما" الإسبانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في إدارة وتحلية المياه.

وتسهم الصفقة في تعزيز الحضور الدولي لـ "طاقة" وإضافة حوالي 171 مليون جالون يوميًا من قدرات التحلية إلى القدرة الحالية للشركة والبالغة 1,250 مليون جالون يومياً.

وتنتج "جي إس إينيما" أيضًا 1.2 مليون متر مكعب يومياً (264 مليون جالون يومياً) من مياه الشرب، وتقوم بمعالجة 2.6 مليون متر مكعب يومياً (572 مليون جالون يومياً) من مياه الصرف الصحي، وتتولى أعمال إدارة المياه التي تلبي احتياجات 1.3 مليون شخص.

وحققت "طاقة" إيرادات بلغت 28.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 10.2 مليار درهم للنصف الأول من عام 2025، ما يعكس متانة العمليات الأساسية للمجموعة والإدارة المنضبطة للتكاليف، حيث يتيح توسع حضورها الدولي مزيدًا من الاستقرار في الأرباح.

وفي قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، واصلت شبكة مستشفيات "بيور هيلث" نموها في النصف الأول من 2025، حيث ارتفع عدد زيارات المرضى إلى العيادات الخارجية بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 4.4 مليون زيارة، وزادت حالات دخول المرضى إلى المستشفيات بنسبة 7% لتصل إلى 108 آلاف حالة.

وسجلت "بيور هيلث" إيرادات بلغت 13.6 مليار درهم، محققة نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي، ما يؤكد قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية وترسيخ مكانتها كأكبر مزود لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المنطقة.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، ما يعكس قدرة الشركة على تحقيق التوازن بين التوسع السريع والمحافظة على الربحية وهوامش الأرباح المستدامة.

وفي قطاع الاستثمارات العقارية، أطلقت "مدن" مشروع "وديم"، أول مجمّع سكني لها في جزيرة الحديريات والذي يوفر أكثر من 1,700 قطعة أرض للبناء.

وأعلنت الشركة عن بيع جميع وحدات مشروع "مهيرة"، وهو مشروع سكني فاخر بنظام التملك الحر في جزيرة الريم، في يوم إطلاقه.

ووقعت "جريدورا"، منصة البنية التحتية التي أنشأتها كل من "القابضة" (ADQ) و"الشركة العالمية القابضة" و"مدن القابضة"، أول مذكرة تفاهم مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية استراتيجية.

وحققت "مدن" إيرادات بلغت 6.5 مليار درهم في النصف الأول من العام الحالي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بفضل مبيعات عقارية قياسية وطلب قوي على المشاريع الجديدة في أبوظبي. كما ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 2.9 مليار درهم، أي ما يقارب أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس حجم النمو والربحية في تعزيز مسيرة الشركة.

وناقش مجلس الإدارة جهود "القابضة" (ADQ) وخططها في اعتماد نهج فعّال لإدارة المواهب عبر شركات محفظتها. يأتي هذا النهج في إطار جهود "القابضة" (ADQ) الأشمل لتطوير القدرات، والتي تهدف إلى ترجمة طموحات الشركات الاستراتيجية إلى أولويات محددة قابلة للتنفيذ، وتحديد الأدوار الحيوية اللازمة وضمان توفير الموارد والدعم لها.

ومن خلال مواءمة المواهب مع الاستراتيجية، ستتمكن شركات محفظة "القابضة" (ADQ) الاستثمارية من التنفيذ بكفاءة، وتسريع النمو، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى البعيد.

واطلع المجلس أيضاً على التقدم الذي تم إحرازه بالنسبة لبرنامج Sprint AI التابع لـ"القابضة" (ADQ)، والذي يهدف إلى تعزيز الجهود الرامية لتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي عبر شركات المحفظة لاعتماد تقنيات متقدمة تدعم النمو المستدام في اقتصاد قائم على البيانات.

وحقق البرنامج نجاحاً كبيرا وشهد إطلاق أكثر من 15 مبادرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وتفعيل أكثر من 50 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لتحقيق تأثير ملموس على الأعمال في العام الحالي وما بعده.. فيما تم إحراز تقدم في تطوير منصة البيانات المشتركة والذكاء الاصطناعي في المحفظة.

حضر الاجتماع سموُّ الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ومعالي محمد حسن السويدي، ومعالي محمد مبارك فاضل المزروعي، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، وكاج-إريك ريلاندر.

وقال معالي محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في "القابضة" إنه :(ADQ)"تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، تواصل "القابضة" (ADQ) جهودها لتعزيز مرونة اقتصاد أبوظبي من خلال استثمارات نوعية تتوافق مع الأولويات الوطنية، بما في ذلك الجهود الرامية لتعزيز الأمن الغذائي وتعكس إنجازات الربع الثاني التزامنا الكامل بدعم أهداف النمو الاقتصادي للإمارة وترسيخ الريادة والتميز المؤسسي في الشركات التابعة للمجموعة لتحقيق القيمة على المدى البعيد وإرساء دعائم النمو والازدهار".

