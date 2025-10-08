لجنة الشؤون الاجتماعية في "الوطني الاتحادي" تناقش مسودة تقريرها لموضوع حماية الأسرة

دبي في 8 أكتوبر /وام/ ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة اللجنة، مسودة تقريرها حول موضوع حماية الأسرة ومفهومها وكيانها.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من شيخة سعيد الكعبي، مقررة اللجنة، وسالم راشد المفتول، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتناقش اللجنة الموضوع وفق محاور، التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تكوين الأسرة الإماراتية، ومهددات الأمن الأسري في المجتمع الإماراتي، والتغيرات الاجتماعية والثقافية وأثرها على البناء الأسري.