اللجنة البارالمبية تشارك بـ4 لاعبين في ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية

دبي في 8 أكتوبر/وام/أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية مشاركة الإمارات بـ4 لاعبين في منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة أن مشاركة الإمارات في الدورة تأكيد لحرص اللجنة على ترسيخ مكانة رياضة أصحاب الهمم على المستويين القاري والدولي، وتعزيز رصيد الإنجازات التي حققتها في مختلف المحافل الرياضية.

وأوضح أن وفد الإمارات يضم 4 لاعبين، بواقع لاعبين اثنين من الذكور ولاعبتين من الإناث وهم محمد خميس وسالم الشحي في رفعات القوة، وموزه الزيودي وهيفاء النقبي في ألعاب القوى.

وأعرب عن ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق نتائج متميزة تضاف إلى رصيد الدولة، بعد أن سبق لمنتخب الإمارات البارالمبي إحراز ميداليتين في القوس والسهم خلال الدورة الماضية التي أقيمت في تركيا عام 2022.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة واسعة لرياضيي الإمارات في عدد من الاستحقاقات المهمة، مشيراً إلى أن الإنجازات الأخيرة تعكس التطور اللافت في أداء اللاعبين، ومن أبرزها فوز ذكره الكعبي بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى وتحقيقها زمنًا قياسيًا عالميًا، إلى جانب تتويج محمد عثمان بالميدالية البرونزية في البطولة ذاتها، وهو ما يجسد تميز رياضة أصحاب الهمم الإماراتية وتطور مستواها على الساحة العالمية.