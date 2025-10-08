النيابة العامة تُعلن تشكيل عن مجلس شبابها

أبوظبي في 8 أكتوبر /وام/ أعلنت النيابة العامة للدولة، عن تشكيل مجلس شباب النيابة العامة، بهدف دعم الطاقات الشابة وتوسيع مشاركتهم في صنع القرار والمبادرات التطويرية، بما يواكب رؤية النيابة العامة في بناء بيئة عمل أكثر ديناميكية واستدامة.

ويؤكد تأسيس المجلس، إيمان النيابة العامة بقدرات شبابها على الابتكار والريادة، واستثمار طاقاتهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية، وترسيخ مفهوم النيابة الذكية والمستقبلية، من خلال منصة محفزة لتبادل الأفكار وصقل المهارات وتمكينهم من الإسهام الفاعل في تطوير بيئة العمل المؤسسي.

ويركز المجلس على إطلاق مبادرات شبابية نوعية تعكس تطلعات الجيل الجديد، وتُعزّز قيم المواطنة والريادة والتميز والمشاركة والمسؤولية، كما يسعى إلى بناء جسور تواصل مستدامة بين القيادات المؤسسية والطاقات الشابة، بما يسهم في دعم مستهدفات إستراتيجية النيابة العامة 2025–2030 ومسار نيابة المستقبل 2045، وترسيخ ثقافة الابتكار في منظومة العدالة بدولة الإمارات.

وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن تشكيل مجلس شباب النيابة العامة يجسد الالتزام بتبني نهج تشاركي قائم على تمكين الشباب وإشراكهم في قيادة مسيرة التطوير المستقبلي.

وقال إن الشباب هم طاقة متجددة ومحرك أساسي لمسيرة التميز المؤسسي، وإن دورهم محوري في ترسيخ منظومة عدالة جنائية ذكية تستند إلى الإبداع والمعرفة والمسؤولية، مضيفا أن هذا المجلس سيكون صوت الشباب داخل النيابة العامة، ومنصة لتعزيز جسور التواصل بين القيادات والخبرات القانونية وجيل الشباب في ميدان العدالة الجنائية، وترسيخ بيئة عمل تستلهم المستقبل وتستثمر في الإنسان بوصفه الثروة الوطنية الأولى.

ويجسد هذا التوجه رؤية النيابة العامة نحو تمكين جيل شاب قادر على مواصلة مسيرة العدالة بروح الابتكار والمسؤولية الوطنية، بما يعزز موقع دولة الإمارات كأنموذج رائد في دعم الشباب وتمكينهم في مؤسسات العدالة الجنائية.