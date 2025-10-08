انطلاق المنتدى العالمي الـ 13 للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية بدبي

دبي في 8 أكتوبر/وام/ انطلقت اليوم في دبي أعمال المنتدى العالمي الثالث عشر للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، الذي تنظمه الشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات تحت شعار “النمو المستدام: قيادة التغيير العالمي"، برعاية وزارة الاقتصاد والسياحة، ومشاركة وزراء ومسؤولين من الأمم المتحدة وقادة أعمال وخبراء أكاديميين وشباب من مختلف دول العالم.

بدأت أعمال المنتدى الذي يستمر يومين بجلسة رئيسية شارك فيها نخبة من القادة وصُنّاع القرار وألقى خلالها معالي الدكتور المهندس سيجيت ريلي يانتورو، نائب وزير الحوكمة البيئية والموارد الطبيعية المستدامة في جمهورية إندونيسيا، كلمة ركّز فيها على أهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات الخضراء لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد بالدورالريادي لدولة الإمارات في ترسيخ مفاهيم الاقتصاد الأخضر، وثمن مبادراتها المؤسسية مثل شبكة المسؤولية الاجتماعية العربية و"مجرة" التابعة لصندوق المسؤولية المجتمعية التي تمثل نموذجاً عالمياً لتوحيد الجهود في دعم أهداف التنمية المستدامة.

وتطرق معالي بيرونجير بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات إلى الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في قيادة الجهود الأممية نحو تحقيق أهداف الاستدامة العالمية.

فيما تناولت سارة شو، الرئيسة التنفيذية لصندوق المسؤولية الاجتماعية "مجرى"، دور المبادرات المجتمعية في تعزيز التأثير الإيجابي للشركات وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية.

وشهد اليوم الأول أيضا جلسة حوارية خاصة مع معالي الدكتورة أمينة غريب الرئيسة السادسة لجمهورية موريشيوس والمتخصصة بمجال التنوع البيولوجي والتي قدمت رؤى ملهمة حول العلاقة بين الطبيعة والتنمية، مؤكدة أن القيادة الواعية والمعرفة العلمية تمثلان الأساس في مواجهة تحديات المناخ وحماية الكوكب.

وتناولت الجلسة الأولى بعنوان "من الهدر إلى الجدوى: تطوير نموذج متجدد" سُبل دمج الاقتصاد الدائري في الصناعات الحديثة.

بينما ناقشت الجلسة الثانية بعنوان "من المزرعة مباشرة إلى المنزل" حلول الأمن الغذائي والابتكار الزراعي في مواجهة تغيّر المناخ.

وركزت الجلسة الثالثة بعنوان "تحويل المسار: تعاون فعال عبر الحدود" على الشراكات الإقليمية في إدارة المياه والتقنيات المستدامة.

واختُتم اليوم الأول بحوار شبابي تفاعلي بعنوان "قوة الشباب: لإلهام العقول في عالم حافل بالمتغيرات"، عبّر خلاله المشاركون عن رؤيتهم لدور الجيل الجديد في قيادة مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.

وأكدت حبيبة المرعشي، المؤسس والرئيس التنفيذي للشبكة العربية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، في تصريح لـ "وام"، أن الدورة الحالية تميزت باتساع المشاركة العالمية والتركيز على مناقشة الدروس والتجارب والتحديات المرتبطة بالتحول المستدام، من خلال جلسات تفاعلية تناولت قضايا تغير المناخ، وإدارة النفايات كموارد للطاقة، والأمن الغذائي، والاقتصاد الأخضر، والتمويل المستدام، والمدن الحضرية المستدامة.

وأوضحت أن المنتدى يخصص مساحة مهمة للشباب الإماراتيين ورواد الأعمال لاستعراض تجاربهم في مجالات الابتكار والاستدامة وريادة الأعمال، مشيرة إلى عرض نماذج ناجحة تجسد روح المبادرة والمسؤولية البيئية والاجتماعية في مشاريعهم.

وأكدت المرعشي أن المنتدى بات يشكل منصة عالمية لتوحيد الجهود من أجل التغيير، مشيرة إلى أن الأفكار والرؤى التي يتناولها تمثل خططا عملية للمستقبل ودعوة للعمل الجماعي المنسّق، مشيرة إلى أن النمو المستدام يتطلب تكاملاً بين الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني لبناء مستقبل قائم على المرونة والازدهار.