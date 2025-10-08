حاكم الشارقة يوجه بتقديم رعاية منزلية مجانية لكبار السن من المواطنين

الشارقة في 8 أكتوبر /وام/ وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم “خدمة الرعاية المنزلية”مجاناً لكبار السن المواطنين من ذوي الدخل المحدود، دون استقطاع أي مبالغ من المساعدات الاجتماعية، على أن ترد أي مبالغ استقطعت خلال الشهر الجاري إلى أصحابها.

يأتي التوجيه استمراراً لدعم سموه المتواصل، لجميع فئات المجتمع على وجه العموم وكبار السن وذوي الدخل المحدود على وجه الخصوص ،حرصاً من سموه على توفير الحياة الملائمة وتعزيز العيش الكريم مما يعرز من ترابط وتماسك المجتمع.