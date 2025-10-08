شرطة عجمان تحصد 9 جوائز ضمن الجائزة الدولية لأفضل الممارسات بنيوزلندا

عجمان في 8 أكتوبر /وام/ فازت القيادة العامة لشرطة عجمان، بـ9 جوائز دولية في الدورة الحادية عشرة للجائزة الدولية لأفضل الممارسات (IBPC) التي أُقيمت في نيوزيلندا لعام 2025، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات العالمية المختلفة.

وأعرب سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، عن فخره بهذا الإنجاز المشرف، مؤكداً أن الفوز بهذه الجوائز العالمية يعكس حرص القيادة الشرطية على تبني أفضل الممارسات الدولية وتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في العمل الشرطي.

وقال إن هذه النجاحات ما كانت لتتحقق لولا الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، والجهود المخلصة لمنتسبي شرطة عجمان الذين جعلوا من الابتكار والإبداع نهجاً ثابتاً في جميع مجالات العمل.

وأكد سعادة قائد عام شرطة عجمان، أن هذه الريادة توجت بفضل اهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ودعم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، التي كانت بمثابة الدافع لتحقيق هذه الإنجازات في إطار الإسهام في تحقيق رؤية عجمان 2030، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.

وتمثلت أبرز الإنجازات بحصول شرطة عجمان، على المركز الأول عالمياً في الجائزة الدولية للمقارنات المعيارية بتصنيف 6 نجوم، وهو إنجاز استثنائي يعكس كفاءة الأداء المؤسسي وريادة العمل الشرطي في الإمارة على المستوى العالمي.

من جانبه قال العقيد سيف عبد الله الفلاسي، مدير إدارة الإستراتيجية وتطوير الأداء في القيادة العامة لشرطة عجمان، إن الجوائز تضمنت فوز مبادرة "إكرام الراحلين" بالمركز الأول عالمياً في فئة التركيز على المتعاملين مع حصولها على تصنيف 6 نجوم لتميزها في ترسيخ القيم الإنسانية ورعاية أسر المتوفين، ومبادرة "بداية أمل" الهادفة إلى تعزيز جودة حياة النزلاء المحكومين بتصنيف 6 نجوم، بينما حصل نظام الكفالة الذكية ونظام التنازل عن البلاغات الذكي وممارسة تطوير مختبر الابتكار على تصنيف 5 نجوم لكل منها، ما يعكس نجاح شرطة عجمان في تبني الحلول التقنية الذكية لخدمة المتعاملين بكفاءة عالية.

وحصدت ممارسة "النقاط الذهبية المرورية"تصنيف 4 نجوم ضمن جوائز أفضل الممارسات الدولية، تقديراً لدورها في رفع مستوى الوعي المروري وتحفيز السلوك الإيجابي لدى السائقين.

كما نالت شرطة عجمان شهادة التميز في أفضل الممارسات تقديراً لحصول 3 من ممارساتها على تصنيف 5 نجوم فأعلى، ما يعزز موقعها بين أفضل المؤسسات الشرطية العالمية.

جدير بالذكر أن هذا الجائزة تعد من الجوائز العالمية المرموقة والرائدة في تشجيع المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص على مشاركة أفضل ممارساتها التشغيلية والإدارية والعمليات والأنظمة والمبادرات بهدف تشارك المعارف والتعلم من تجارب الآخرين.

وتدار الجائزة سنوياً من قبل مركز أبحاث التميز التنظيمي (COER)، وهي منظمة دولية تقع في نيوزيلندا تتولى إجراء المقارنة المعيارية وبحوث التميز في الأعمال والاستشارات بالتعاون مع عدد من منظمات الجودة والتميز العالمية.