رصيد المصرف المركزي من الذهب يتخطى حاجز 30 مليار درهم للمرة الأولى

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 32% خلال 8 أشهر أي منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، ليتخطى حاجز الـ30 مليار درهم للمرة الأولى ويصل في نهاية أغسطس إلى 30.329 مليار درهم مقارنة بـ 22.981 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.

وارتفع رصيد المركزي من الذهب على أساس شهري بنسبة تجاوزت 4.5% خلال أغسطس، وذلك من مستواه عند 28.997 مليار درهم نهاية يوليو السابق.

وذكرت النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم أن قيمة الودائع تحت الطلب نمت لتتجاوز 1.188 تريليون درهم نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.

وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية أغسطس بنحو 892.273 مليار درهم بالعملة المحلية ونحو 296.137 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 376.479 مليار درهم نهاية أغسطس، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر 2024.

وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 321.761 مليار درهم وبالعملات الأجنبية نحو 54.718 مليار درهم.

وفيما يخص الودائع لأجل فقد تجاوزت قيمتها 1.05 تريليون نهاية أغسطس الماضي موزعة بواقع 664.669 مليار درهم بالعملة المحلية و386.19 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

