"الأرشيف والمكتبة الوطنية" و"دار الوثائق بالشارقة" يبحثان تعزيز التعاون

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام / بحث “الأرشيف والمكتبة الوطنية” مع “ دار الوثائق في الشارقة ”عدداً من القضايا والمهام المشتركة في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق.

جاء ذلك خلال الاجتماع - الذي عُقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي - بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين من الجانبين.

استعرض الطرفان أبرز التجارب والخبرات في مجالات سياسات أمن المعلومات، وإتلاف الوثائق عديمة الفائدة، والأنظمة الإلكترونية المعنية بحفظ الذاكرة الوطنية وإتاحتها للأجيال القادمة وللباحثين وناقشا مستقبل تصنيف الوثائق في ظل التوجهات الحديثة للجنة العليا لتنظيم الوثائق والأرشيف في الدولة.

وثمن الدكتور حمد المطيري، المدير التنفيذي بالأرشيف والمكتبة الوطنية بالإنابة في كلمة له جهود دار الوثائق لمتابعة أفضل الممارسات العالمية في مجال جمع الوثائق ورقمنتها وحفظها.

من جانبه، أشاد سعادة صلاح المحمود، مدير عام دار الوثائق في الشارقة، بالدور الريادي الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في تنظيم الأرشيفات الحكومية وحفظ الوثائق التاريخية، مؤكداً أن الوثائق الوطنية تشكل ركيزة أساسية لحفظ تاريخ الدولة واستلهام العبر والدروس من الماضي.