"الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة" تشارك في "جيتكس جلوبال 2025"

دبي في 8 أكتوبر /وام/ أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، مشاركتها في معرض "جيتكس جلوبال 2025" الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

تستعرض المؤسسة من خلال جناحها في المعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات الرقمية المتقدمة التي تعكس التزامها بتنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى دعم توجهات الإمارة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز دورها الحيوي في تطوير منظومة جمركية ولوجستية ذكية تسهم في استدامة بيئة الأعمال وتحقق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وقال الدكتور محمد جمعة رحمة، المدير التنفيذي لإدارة التكنولوجيا والتحول الرقمي بالمؤسسة إن مشاركة المؤسسة في "جيتكس جلوبال" تأتي في إطار حرصها على مواكبة أحدث التطورات في عالم التقنية والابتكار، لافتا إلى أن المعرض يعد منصة مثالية لاستعراض أحدث الابتكارات الرقمية والتفاعل مع الخبرات العالمية التي تستضيفها دبي، إلى جانب مناقشة موضوعات محورية مثل المدن الذكية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

وأكد التزام المؤسسة بمواكبة التحولات المتسارعة في عالم التكنولوجيا وبناء شراكات إستراتيجية تعزز جودة وكفاءة خدماتها الجمركية واللوجستية، مشيرا إلى أن أبرز المشاريع التي تعرضها المؤسسة خلال فعاليات المعرض تتضمن "مرسى Marsa" الذي يمثل منصة رقمية موحدة لإدارة الأرصفة البحرية في دبي، ومشروع الطائرة بدون طيار "الدرون" الذي يشكل منظومة متقدمة تدعم عمليات سلطة موانئ دبي، إلى جانب تسليط الضوء على "ديجيتال زيرو فور 04"، أول شركة وطنية متخصصة في مجال التحول الذكي في العمليات التجارية وتطوير الحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستعراض أبرز الحلول الذكية وأنظمة التصوير والرقابة الرقمية المعززة ببنية تحتية رقمية موحدة ومتصلة بأنظمة الجهات الحكومية الشريكة.

من جانبه، أوضح راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية و الإدارية في جمارك دبي، أن مشاركة الدائرة في جيتكس 2025 ستركز على إبراز التحول الرقمي في الخدمات والإجراءات الجمركية، وكيف يمكن للأنظمة الجمركية أن تتحول من أدوات رقابية إلى منصات ذكية تحدث فرقاً حقيقياً في تجربة العملاء، وتكرّس مكانة دبي كمركز محوري في التجارة العالمية.

وقال إن الدائرة ستعلن خلال المعرض الإعلان عن مجموعة من المبادرات النوعية الجديدة، ومن أبرزها "منظومة الوقاية والرصد الإشعاعي"، وتطبيق "ساوم" الذي يمثل منصة رقمية متطورة تُحدث نقلة نوعية في عمليات المزادات عبر حلول دفع آمنة وإشعارات تلقائية وميزات بحث متقدمة، ومنصة "المنسق" التي تمثل الجيل الجديد من أنظمة تصنيف البضائع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.