طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً رطب ليلاً

أبوظبي في 8 أكتوبر/وام/ توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، و سرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ، و يحدث المد الأول عند الساعة 14:05 والمد الثاني عند الساعة 02:54، و الجزر الأول عند الساعة 20:36 والجزر الثاني عند الساعة 08:14.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:15 والمد الثاني عند الساعة 23:54 و الجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 27 85 20

دبي 37 29 80 30

الشارقة 38 24 80 30

عجمان 36 28 85 35

أم القيوين 37 23 80 25

رأس الخيمة 38 25 80 20

الفجيرة 32 28 80 25

العـين 39 25 85 20

ليوا 40 23 80 20

الرويس 37 23 85 40

السلع 36 22 85 35

دلـمـا 33 27 85 35

طنب الكبرى / لصغرى 34 28 80 40

أبو موسى 35 28 80 30

