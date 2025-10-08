شراكة بين "دييز" والمجلس الألماني- الإماراتي للصناعة والتجارة

دبي في 5 أكتوبر /وام/ أعلنت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، عن شراكة استراتيجية مع المجلس الألماني- الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، تضع إطاراً متكاملاً لدعم تأسيس الشركات الألمانية ضمن منظومة المناطق الاقتصادية التابعة للسلطة، والترويج لها بوصفها وجهة مفُضلةً للشركات الألمانية التي تتطلع إلى التوسع في سوق دولة الإمارات والمنطقة.

جاء ذلك خلال حفلٍ رسمي أقيم في دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين "دييز" و"وصل" العقارية، بحضور سعادة سيبيل بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وآمنة لوتاه مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي ومدير عام دبي كوميرسيتي، والدكتور مارتن هينكلمان، الرئيس التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، والدكتور جمعة المطروشي مساعد الرئيس التنفيذي للاستثمارات والشراكات في دييز، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

تهدف الشراكة إلى تعزيز التعاون في عددٍ المجالات مثل الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والتصنيع الذكي والتجارة الرقمية وغيرها، وذلك بالاستناد إلى مجموعة من الأسس والمُمكنات الرئيسية، من بينها الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة بمطار دبي لتسهيل حركة التجارة والشحن الجوي أمام المصدرين والموردين الألمان، إلى جانب توسيع نطاق عمليات الشركات الألمانية المتخصصة في مجالات التجارة الإلكترونية والتجزئة والخدمات اللوجستية من خلال دبي كوميرسيتي، فضلاً عن توفير منصات مشتركة للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الرعاية الصحية في واحة دبي للسيليكون.

وقالت سعادة سيبيل بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي، إن ألمانيا والإمارات تتمتعان بعلاقات اقتصادية راسخة وهذه المبادرة تسهم في نقل التعاون إلى آفاق جديدة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وتمثل دبي منصة مثالية للشركات الألمانية التي تتطلع إلى التوسع إقليمياً، بالاعتماد على بنية تحتية متطورة وخدمات لوجستية وتجارية متقدمة تدعم استراتيجيات النمو المستقبلي.

وبهذا الصّدد، قالت آمنة لوتاه، إن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات استراتيجية ومتميزة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والتي تنعكس بشكلٍ واضح وإيجابي في مجتمع الشركات الألمانية الناجحة التي تتخذ من السلطة ومناطقها الاقتصادية مقراً لها ولعملياتها، وتساهم بشكلٍ كبير في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية بين البلدين، مستفيدة من بيئة الأعمال الحيوية والبنية التحتية والمرافق عالمية المستوى وغيرها من الحوافز والمزايا التي توفرها السلطة لهذه الشركات.

وأضافت أن هذه الشراكة تأتي للبناء على هذه النجاحات من خلال التأسيس لمرحلة جديدة من النمو والتوسع للشركات الألمانية، بالتركيز على قطاعات المستقبل والتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة بعدما بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 50.68 مليار درهم "13.8 مليار دولار" في عام 2024، بزيادة نسبتها 5.4% مقارنة بعام 2023، ما يعكس متانة الشراكات القائمة وتنامي الفرص الاستثمارية والتجارية بين الجانبين.

من جانبه، قال الدكتور مارتن هينكلمان، إن هذا التعاون يمثل فرصة مميزة للشركات الألمانية لتعزيز حضورها في دبي والمنطقة، من خلال الاستفادة من بيئة الأعمال المتقدمة الداعمة للابتكار والتقنيات الحديثة التي توفرها دبي بشكل عام والمناطق الاقتصادية التابعة لـ "دييز" بشكل خاص، مما يمكن الشركات الألمانية من التوسع في قطاعات استراتيجية تشمل الثورة الصناعية الرابعة والتصنيع الذكي والتجارة الرقمية، ويسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي والمعرفي بين بلدينا.

وتركز الشراكة على عددٍ من مجالات التعاون الرئيسية، من بينها تسهيل عملية دخول الشركات الألمانية إلى السوق انطلاقاً من السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، وذلك من خلال وضع عملية سريعة لتأسيس الشركات التي تتمتع بعضوية المجلس، وتأسيس "المكتب الألماني" لدعم إجراءات التسجيل والعمليات، وتقديم حوافز خاصة وخدمات الدعم الاستشاري لضمان الامتثال للشركات الجديدة.

وسيعمل الجانبان من خلال الشراكة على تأسيس منصة مشتركة للابتكار الصناعي لدفع التعاون في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والاستدامة والتصنيع الذكي بما في ذلك مركز للابتكار في واحة دبي للسيليكون لاستضافة واختبارات التكنولوجيا الصناعية الألمانية، والتشجيع على الشراكات بين المُصنعين الألمان ومجمّعات التصنيع الإماراتية، وتنظيم برامج تبادل البحث والتطوير والفعاليات المتخصصة في مواضيع الابتكار.

وستسعى الشراكة إلى تسريع حركة التجارة بين البلدين عبر إنشاء "المسار السريع" للبضائع والشركات المُصدرة الألمانية في المنطقة الحرة بمطار دبي، والذي يوفر الخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي وخدمات دعم إعادة التصدير، إضافة إلى توفير حزم عروض متكاملة للشركات من أعضاء المجلس على خدمات المستودعات والخدمات اللوجستية الخارجية والتراخيص والمساحات المكتبية وغيرها بالإضافة إلى ذلك، تشجع الشراكة على تعزيز قطاع التجارة الرقمية.

وتدعم الشراكة برنامجاً متكاملاً لتأسيس الشركات، يشمل تهيئة بيئة انطلاقة سلسة للشركات الناشئة الألمانية في إمارة دبي من خلال توفير فرص التمويل والدعم عبر "أوراسيا كابيتال" و"وادي.AI"، وإطلاق برنامج "التوسع نحو أوروبا" لفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة الإماراتية عبر شبكة المجلس في ألمانيا، وتنظيم فعاليات نوعية مثل لقاءات المستثمرين وأيام العروض التقديمية لربط رواد الأعمال بصناديق الاستثمار ورأس المال الجريء في كلا السوقين.

