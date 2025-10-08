"الإمارات الإسلامي" يدرج صكوكاً تمويلية مرتبطة بالاستدامة بـ 500 مليون دولار في ناسداك دبي

دبي في 8 أكتوبر /وام/ رحبت ناسداك دبي بإدراج بنك الإمارات الإسلامي صكوكا تمويلية مرتبطة بالاستدامة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي،وهو الإصدار الأول من نوعه عالميا.

يأتي الإصدار ضمن برنامج الصكوك التابع لـ "الإمارات الإسلامي" والبالغ قيمته 4 مليارات دولار أمريكي، في خطوة تؤكد دور المصرف في التمويل الإسلامي المستدام ودعم أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

استَقطب طرح الصكوك اقبالاً واسعاً من المستثمرين الدوليين، مما يعكس النمو المتزايد على جاذبية منتجات التمويل الإسلامي المستدام وبلغت طلبات الاكتتاب 1.2 مليار دولار أمريكي، متجاوزة حجم العرض المُعلن بـ 2.4 مرة.

وساهم هذا الإقبال في خفض هامش العائد إلى 95 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات، مع تحقيق عائد سنوي قدره 4.540%.

واحتفالاً بهذا الإدراج الناجح، شارك هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي" نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة "بنك الإمارات دبي الوطني"، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لـناسداك دبي وسوق دبي المالي، في قرع جرس افتتاح السوق.

وقال هشام عبدالله القاسم، إن إدراج صكوكنا الرائدة المرتبطة بالاستدامة في ناسداك دبي يعكس قوتنا المالية والتزامنا بتحقيق طموحات دولة الإمارات نحو الحياد المناخي بحلول 2050، ويمثل هذا الإصدار الفريد من نوعه عالمياً قدرتنا على تقديم حلول متطورة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتلبي تطلعات قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين، في ظل الطلب المتزايد على أدوات التمويل الإسلامي المستدام.

بدوره قال حامد علي إن إدراج صكوك الإمارات الإسلامي التمويلية المرتبطة بالاستدامة البالغة 500 مليون دولار يمثل لحظة تاريخية لناسداك دبي وقطاع التمويل الإسلامي العالمي، وتؤكد هذه الخطوة مكانة دبي مركزا رائدا لأسواق رأس المال الإسلامية والمستدامة، وتعزز التزامنا بتقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم التطور الاقتصادي الطويل الأمد والطموحات المناخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وبناء على هذا الإدراج، ارتفعت القيمة الإجمالية للصكوك الحالية لـ "الإمارات الإسلامي" في ناسداك دبي إلى 2.77 مليار دولار أمريكي، لترتفع بذلك القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في البورصة إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، مما يعزز موقعها مركزاً عالمياً رائداً لأدوات الدخل الثابت الإسلامية.

وتستضيف ناسداك دبي إصدارات بقيمة 140 مليار دولار في فئة الدخل الثابت، و28.7 مليار دولار في فئة الحوكمة والبيئة والاستدامة، منها 1.55 مليار دولار في الإصدارات المرتبطة بالاستدامة.

