شركات "أدنوك" المُدرجة تعتزم توزيع أرباح قياسية بقيمة 158 مليار درهم للفترة من 2025 إلى 2030

أبوظبي في 8 أكتوبر / وام / أعلنت "أدنوك" اعتزام شركاتها الست المُدرجة تقديم توزيعات أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

وبلغت القيمة الإجمالية للأرباح التي تم توزيعها منذ الطرح العام الأوّلي لأسهم أول شركة تم إدراجها في عام 2017 حتى الآن 86 مليار درهم (23 مليار دولار) فيما تجاوزت القيمة السوقية لشركات أدنوك الست المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 550 مليار درهم (150 مليار دولار)، كما قدمت ما يصل إلى 40% من إجمالي توزيعات الأرباح السنوية في السوق (حسب بيانات السنة المالية 2024).

جاء ذلك خلال أول مجلس للمستثمرين تنظمه "أدنوك" أقيم في أبوظبي اليوم وشهد الإعلان عن أن شركات "أدنوك للتوزيع"، و"أدنوك للغاز"، و"أدنوك للإمداد والخدمات" ستقوم بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوي، علماً بأن شركة "أدنوك للحفر" بدأت بالفعل توزيع أرباحها بشكل ربع سنوي، وهو ما يعزز توفير السيولة للمستثمرين ويضمن تقديم العوائد للمساهمين في فترات أكثر تقارباً.

وأكدت "أدنوك" خلال المجلس مواصلة تركيزها على أن تكون من أكبر المساهمين في دفع نمو الاقتصاد الوطني بالتزامن مع دعمها المتواصل لخطط نمو شركاتها المُدرجة وإدماج حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في أعمالها.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها إنه : "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، تركز ’أدنوك‘ على توفير فرص للمواطنين والمقيمين والشركاء لخلق القيمة وتعزيزها بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني، واستناداً إلى التوجيهات الاستراتيجية لمجلس إدارتنا الموقر، تستمر ’أدنوك‘ في تعزيز تواصلها مع المستثمرين في جميع شركاتنا المُدرجة، والعمل لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات المشتركة في المستقبل بناءً على نهج عمل واضح وشفاف قائم على الأسس والركائز القوية لشركاتنا، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والانضباط المالي، والتمكين والتطوير المستمر لكوادرنا البشرية لصقل كفاءاتهم وإعدادهم للمستقبل، والنمو والمرونة والقدرة على التكيف وضمان مواكبة أعمالنا للمستقبل".

وأضاف: “سلطنا الضوء خلال أول مجلس للمستثمرين على تركيز شركاتنا المدرجة على خلق قيمة موثوقة ومستدامة على المدى البعيد وإدماج التكنولوجيا المتقدمة وحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها بهدف خفض التكاليف ورفع الكفاءة والإنتاجية، وتسريع وتيرة النمو، وتحسين الأداء المالي ويُعدّ إعلان اليوم عن خططنا لتوزيع أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) خطوةً مهمة تتيح للمستثمرين والمساهمين رؤية واضحة لتوزيعات الأرباح حتى عام 2030، وتؤكد على ثقتنا والتزامنا الراسخ بتحقيق القيمة طويلة الأمد” وتتميز شركات "أدنوك" المدرجة بمكانة رائدة، كلٌ في مجال عملها، حيث تعد "أدنوك للتوزيع" أكبر شركة لتوزيع الوقود ومتاجر التجزئة في دولة الإمارات وتقدم خدماتها إلى 700 ألف عميل يومياً عبر ما يصل إلى 940 محطة في أنحاء الدولة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، كما تبلغ نسبة حصتها السوقية من مبيعات الوقود 64% وحققت نمواً في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 70% منذ إدراجها.

وتعدُّ "أدنوك للحفر" أعلى شركة حفر متكاملة من حيث القيمة وأسرعها نمواً على مستوى العالم، حيث تشغّل ما يقرب من 150 منصة حفر في المناطق البرية والبحرية لدعم نمو "أدنوك" والمنطقة في قطاع الاستكشاف والتطوير والإنتاج. فيما تُعدَُ "أدنوك للغاز" أكبر شركة متخصصة في مجال الغاز من حيث السعة الإنتاجية مُدرجة في العالم، والأعلى من حيث توزيع الأرباح في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد "أدنوك للإمداد والخدمات" ثاني أكبر شركة في مجال الخدمات اللوجستية البحرية لقطاع الطاقة والأسرع نمواً على مستوى العالم، حيث شهد أسطولها نمواً بنسبة 130% ليصل إلى 340 سفينة، وبلغت نسبة معدل النمو السنوي المركب لصافي دخلها 143% منذ عام 2021.

وتعتبر "بروج" الشركة الأكثر ربحية في مجال البولي أوليفين على مستوى العالم وحققت هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 40%، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط القطاع، استناداً إلى أعلى مستويات الجودة، وأسعارها التنافسية وتميزها بأقل تكاليف تشغيلية في القطاع.

وتُعدُّ "فيرتيغلوب" أكبر مُصدّر بحري للأمونيا واليوريا معاً في العالم، وتساهم منتجاتها في دعم الأمن الغذائي لأربعة مليارات شخص يمثلون نصف سكان العالم.

وتستفيد الشركات المُدرجة التابعة لـ "أدنوك" من التكامل بين فرص النمو ومرونة الأعمال في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز السعة الإنتاجية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج وتحقيق أقصى استفادة من الموارد غير التقليدية، ومضاعفة السعة الإنتاجية المحلية للكيماويات والغاز الطبيعي المسال، ورفع قدرة معالجة الغاز بنسبة 30%، والمساهمة في تلبية النمو في الطلب على الوقود.

ويساهم استخدام أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمال "أدنوك" في رفع الكفاءة، وتحفيز النمو، وتعزيز الإنتاجية.

ومن بين التقنيات والحلول التي تستخدمها الشركة، تقنية "Neuron 5" لتحديد إجراءات الصيانة الوقائية، والتي تساهم في تقليل عمليات إيقاف التشغيل غير المخطط لها بنسبة 50% بما يعزز كفاءة العمليات، واستقرار التدفقات النقدية، وزيادة هوامش الربحية.

فيما يساهم حل "ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل"، الأول من نوعه في العالم والقائم على أنظمة "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، في تسريع عمليات تقييم وتطوير الحقول، ما يتيح خفض التكاليف، وتقليل الوقت اللازم للوصول إلى الإنتاج الأولي للنفط، وتحسين عمليات هيكلة وتطوير الموارد.

ويشكل تركيز "أدنوك" لتصبح شركة الطاقة الأكثر استفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في العالم، خطوة استراتيجية تساهم في تعزيز القيمة عبر مختلف مجالات ومراحل أعمالها بما يعود بالنفع على شركاتها المدرجة ومساهميها.

جدير بالذكر أن "مجلس أدنوك للمستثمرين" عُقد في "مركز أبوظبي للطاقة" بحضور أكثر من 500 مشارك من المساهمين والمعنيين الرئيسيين.

وشكل الحدث فرصة مميزة للتواصل المباشر مع فرق الإدارة التنفيذية لأدنوك وشركاتها الست المُدرجة وركّز على استعراض كيفية خلق وتعزيز القيمة للمساهمين عبر جميع مراحل ومجالات أعمال "أدنوك" في قطاع الطاقة، وتقديم رؤى متكاملة حول الخطط والاستراتيجيات التي تعزز النمو والعوائد المستدامة للشركة.

وشهد "مجلس أدنوك للمستثمرين" مجموعة من الإعلانات المهمة من شركاتها المُدرجة والتي تسلط الضوء على جهودها الهادفة لتحقيق قيمة أكبر للمساهمين على المديين القريب والبعيد.

فقد أعلنت "أدنوك للتوزيع" عن مقترح لتمديد سياستها الحالية لتوزيعات الأرباح لعامين إضافيين حتى نهاية السنة المالية 2030 بعد الحصول على موافقة المساهمين (يتم عرضها على المساهمين للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم للشركة في عام 2026، ومن المتوقع أن ترفع هذه الخطوة التزامات توزيعات الأرباح الإجمالية إلى 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) مقارنةً بالتزام سابق قدره 12.85 مليار درهم (3.5 مليار دولار) للفترة من عام 2024 وحتى نهاية عام 2028.

وبموجب هذا التحديث، سيتم صرف الأرباح على أساس ربع سنوي اعتبارًا من الربع الأول لعام 2026، بما يضمن تقديم السيولة للمساهمين خلال فترات أكثر تقارباً، ويوفر رؤية أوضح للعوائد طويلة الأمد تتجاوز سياسة التوزيع السابقة. وتعتمد هذه السياسة على تحقيق عائد تراكمي يزيد عن 30% (بناءً على سعر السهم والأرباح التي سيتم توزيعها اعتباراً من 7 أكتوبر 2025) خلال الفترة من 2025 إلى 2030، مع إمكانية تحقيق مكاسب إضافية مدفوعة بالنمو المستقبلي في الأرباح.

واستنادًا إلى الأداء المتميز الذي حققته "أدنوك للتوزيع" خلال النصف الأول من عام 2025، قامت الشركة برفع مستهدف عدد محطات الخدمة إلى 1,150 محطة بحلول عام 2028، بزيادة قدرها 15% مقارنةً بالهدف السابق البالغ 1,000 محطة.

وفي ظل استمرار النمو المضاعف في قطاع التجزئة غير الوقود، قامت "أدنوك للتوزيع" بتحديث تطلعاتها المستقبلية لهذا القطاع، حيث تستهدف الشركة حالياً زيادة عدد المعاملات بنسبة 100% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 2023 وهو ما يُعد توجهًا طموحًا يتجاوز خططها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 50% للفترة من 2023 إلى 2028.

وتعتزم "أدنوك للتوزيع" الكشف في شهر نوفمبر المقبل عن مفهوم جديد لوجهات التجزئة في دولة الإمارات، والذي يتميز بهوية تجارية مبتكرة وتصاميم معيارية مرنة تستوعب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية والخدمات.

وستوفر هذه الوجهات الجديدة مساحات بيع بالتجزئة تزيد في المتوسط بثلاثة أضعاف عن المساحات المتاحة في المحطات الحالية، إلى جانب تقديمها تجربة تسوق تواكب تطلعات العملاء، مما يجسد التزام الشركة بتوسيع حضورها في قطاع التجزئة غير الوقود.

وتواصل "أدنوك للتوزيع" تنفيذ أكثر من 20 مبادرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى دعم النمو المستدام، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة العملاء.

ومن المٌتوقَع أن تُسهم هذه المبادرات في تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتتضمن تلك المبادرات حلولًا متقدمة مثل التنبؤ بالطلب على الوقود، وتصنيف المتاجر وفق بيانات الذكاء الاصطناعي، وتوظيف القوى العاملة بشكل أكثر فعالية، بالإضافة إلى إطلاق أول روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي لعلاقات المستثمرين.

وفي إطار التزامها بتعزيز العائدات للمساهمين، اعتمدت شركة "أدنوك للحفر" سياسة توزيعات أرباح جديدة مُحسنّة تنص على رفع الحد الأدنى للتوزيعات بنسبة 27% على أساس سنوي ليصل إلى 3.7 مليار درهم (مليار دولار) في عام 2025 (نحو 23 فلساً للسهم الواحد)، مقارنةً بالحد الأدنى السابق الذي كان بزيادة 10% على أساس سنوي، إضافةً إلى نسبة نمو لا تقل عن 5% خلال الفترة 2026 - 2030، بعد الحصول على موافقة المساهمين وتشمل دفعة بقيمة 242 مليون درهم (66 مليون دولار) تُوزع بعد نهاية فعالية "مجلس المستثمرين" (نحو 1.5 فلس للسهم الواحد).

كما انتقلت الشركة إلى توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الأول من عام 2025، ومن المتوقع أن يساهم هذا الانتقال إلى جانب رفع الحد الأدنى للتوزيعات في تعزيز عوائد المساهمين من خلال حصولهم على سيولة أكبر وفي فترات أكثر تقارباً.

وفي إطار هذا التوجه، أعلنت "أدنوك للحفر" عن التزامها بتوزيعات أرباح لا تقل عن 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) وهو ما يعادل 1.6 درهم للسهم الواحد خلال الفترة 2025 - 2030، بما يمثل عائداً تراكمياً بحد أدنى قدره 26% (بناءً على سعر السهم والأرباح التي سيتم توزيعها اعتباراً من 7 أكتوبر 2025)، بعد الحصول على موافقة المساهمين، مع فرص لتوزيعات إضافية محتملة.

كما تستمر "أدنوك للحفر" في تسريع برنامجها في مجال الطاقة غير التقليدية، حيث أظهرت النتائج الأولية من الآبار في امتياز حوض غاز الذياب في الرويس نتائج مُبشرة، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الغاز إلى 300 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، مع استهداف الوصول إلى مليار قدم مكعب قياسي يومياً.

وتعمل الشركة على تعزيز هذا التوسع عبر تشغيل المزيد من الحفارات لدعم البرنامج، ليصل عند اكتماله إلى أكثر من 300 بئر سنوياً في مختلف أنحاء أبوظبي.

وفي هذا السياق، وفرت "أدنوك" دعماً كبيراً من خلال ترسية عقود 13 حزمة إضافية لخدمات الحفر المتكاملة لصالح شركة "أدنوك للحفر"، والمخطط تسليمها بحلول عام 2026، ضمن عقود طويلة الأمد لتصل إلى 70 حزمة خدمات حفر متكاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتسريع عمليات حفر الآبار وخفض التكاليف.

كما يجري النظر في إضافة المزيد من الحفارات خلال الفترة 2029 – 2030 لدعم استراتيجية تطوير الحقول البحرية. إلى جانب ذلك، تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات "أدنوك للحفر"، حيث تساعد في خفض أوقات التوقف بنسبة تصل إلى 20%، وتعزيز دقة الحفر، وتحسين أداء الحفارات من خلال توفير المعلومات في الوقت الفعلي، بما يتيح إنجاز الحفر بشكل أسرع وأكثر أماناً مع خفض التكاليف، لترسخ الشركة دورها كمساهم رئيس في دعم استراتيجية "أدنوك" للنمو في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج.

وأعلنت "أدنوك للغاز" عن استهدافها توزيع أرباح بقيمة 90 مليار درهم (24.4 مليار دولار) حتى عام 2030، بما يعكس عائداً تراكمياً لا يقل عن 30% خلال الفترة من 2025 إلى عام 2030، وذلك بناءً على سعر السهم والأرباح التي سيتم توزيعها اعتباراً من 7 أكتوبر 2025.

كما أقرّت الشركة توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث لعام 2025، بما يضمن توفير عائدات للمساهمين في فترات أكثر تقارباً ويعزز التدفق النقدي للمستثمرين.

كما وقّعت "أدنوك للغاز" اتفاقية بقيمة 147 مليار درهم (40 مليار دولار) لتوريد الغاز إلى مشروع "الرويس للغاز الطبيعي المسال" التابع لأدنوك لمدة 20 عاماً، بهدف تأمين إمدادات موثوقة من هذا المورد الحيوي لأكبر منشأة للغاز الطبيعي المسال في دولة الإمارات.

ويعزز هذا الالتزام طويل الأمد مكانة "أدنوك للغاز" كمورد عالمي موثوق للغاز الطبيعي المسال، ويوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية.

وتمتلك "أدنوك الغاز" المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات في بيئة أسعار النفط وتتوقع تحقيق صافي دخل قوي للربع الثالث من عام 2025، يبلغ حوالي 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار)، بزيادة تصل إلى 5% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024 على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنسبة 14%.

ورفعت "أدنوك للإمداد والخدمات" الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح للسنة المالية 2025 إلى 1.2 مليار درهم (325 مليون دولار)، ما يعكس نمواً سنوياً يصل إلى 20% مقارنةً بـ 1 مليار درهم (273 مليون دولار) التي تم توزيعها في عام 2024، وذلك مقابل هدف نمو سنوي بنسبة 5% وفقاً لسياسة التوزيعات المعلنة وقت الطرح العام الأوَّلي.

وتعتزم الشركة الاستمرار في زيادة توزيعات الأرباح بنسبة لا تقل عن 5% سنوياً، بناءً على الأساس الجديد البالغ 1.2 مليار درهم (325 مليون دولار)، للفترة من عام 2026 إلى عام 2030.

وأعلنت "أدنوك للإمداد والخدمات" اعتزامها تقديم توزيعات أرباح بقيمة 8.1 مليار درهم (2.2 مليار دولار) للفترة 2025-2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 52% في التوزيعات السنوية بحلول عام 2030 مقارنةً بأساس عام 2024، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة ذات الصلة.. وستبدأ الشركة توزيع الأرباح على أساس ربع سنوي اعتباراً من الربع الثالث من عام 2025.

ووقعت "أدنوك للإمداد والخدمات" اتفاقية تمتد لـ 50 عاماً مع "تعزيز"، لبناء وامتلاك وتشغيل أول ميناء لتصدير الكيماويات المتنوعة في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن تحقق هذه الاتفاقية إيرادات تصل إلى 4.8 مليار درهم (1.3 مليار دولار) خلال أول 27 عاماً من العقد. وتُرسّخ هذه الشراكة مكانة "أدنوك للإمداد والخدمات" مزودا رائدا للحلول اللوجستية المتخصصة في مجال الكيماويات، وتفتح آفاقاً جديدة لتحقيق نمو مستدام مدعوم بخلق القيمة من خلال منصة "تعزيز".

وسيسهم الميناء في تسهيل حركة تجارة المواد الكيماوية ومشتقاتها، ودعم المنظومة الصناعية المتكاملة عالمية المستوى التي تطورها "تعزيز".

وتستمر "أدنوك للإمداد والخدمات" في التحول الرقمي من خلال تطبيق حلول متقدمة تعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، لإعادة صياغة عمليات قطاع الخدمات اللوجستية البحرية.

ويُساهم نظام إدارة الخدمات اللوجستية المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الذي تطبقه الشركة، في تقليص وقت تنفيذ المهام من 8 ساعات إلى ثوانٍ وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة تصل إلى 30%.

ويُعزز حل "الميناء الذكي" كفاءة عمليات الموانئ البترولية، ويوفر 3,000 ساعة سنوياً، ويرفع معدل استخدام الأرصفة بنسبة 20% – وهو الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم حل مراقبة السفن "ShipWatch"، الذي طورته شركة "نافيغ8" التابعة لأدنوك للإمداد والخدمات، البيانات في الوقت الفعلي لتحسين تخطيط الرحلات، وتقليل الانبعاثات، ورفع الكفاءة التشغيلية، كما ساهم في تحقيق وفورات بقيمة 7.7 مليون درهم (2.1 مليون دولار) في عام 2024 لأسطول "نافيغ8"، مع توقع تحقيق المزيد في عام 2025 وما بعده.

وأكدت شركة "بروج" من جانبها أنها ستحافظ على الحد الأدنى لتوزيعات الأرباح عند مستوى 16.2 فلس للسهم الواحد لعام 2025، ومن المتوقع أن تحافظ "مجموعة بروج الدولية"، بعد إطلاقها، على هذا المستوى من توزيعات الأرباح حتى عام 2030 على الأقل، مع فرص لزيادة التوزيعات، واعتماد سياسة لتوزيع أرباح تعادل 90% من صافي الربح، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

وتستمر "بروج" في تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي في شهر إبريل من العام الجاري، وهو ما يؤكد ثقة الشركة بقوة آفاق نموها المستقبلية من خلال شرائها أكثر من 158 مليون سهم حتى تاريخه.

وتبلغ توزيعات الأرباح الإجمالية المستهدفة 27 مليار درهم (7.3 مليار دولار) على الأقل حتى عام 2030، وذلك استناداً إلى اعتزام الشركة دفع توزيعات أرباح للنصف الثاني من عام 2025 بقيمة 2.4 مليار درهم (660 مليون دولار)، ومن المقرر دفعها في أبريل 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإلى توقّعات توزيعات "بروج" السنوية البالغة 4.87 مليار درهم (1.326 مليار دولار) للفترة 2026-2030، بعد الحصول على الموافقات اللازمة.

كما قدمت "أدنوك" مستجدات حول الصفقات المقترحة لتأسيس "مجموعة بروج الدولية"، أكدت فيها أن الإجراءات تسير وفق الجدول الزمني المقرر لاستكمالها خلال الربع الأول من عام 2026، مع الحصول على غالبية الموافقات التنظيمية المطلوبة قبل إتمام الصفقات وأن "أدنوك" و"أو إم في" نجحتا في ضمان التمويل اللازم لتأسيس "مجموعة بروج الدولية" من بنوك عالمية، بقيمة تصل إلى 56.6 مليار درهم (15.4 مليار دولار)، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على “نوفا للكيماويات” وأن المساهمين نفّذوا تقييماً غير معلن، وتلقّوا تأكيداً على أن "مجموعة بروج الدولية" ستحصل على تصنيفات ائتمانية قوية ضمن فئات الدرجة الاستثمارية.

وأكدت "بروج" تحقيق قيمة إضافية سنوية تزيد على 1.8 مليار درهم (500 مليون دولار) ناتجة عن تكامل العمليات من الصفقات، وهو ما يدعم تعزيز العوائد للمساهمين، وسيساهم رفع كفاءة الأصول في تعزيز فعالية الإنفاق الرأسمالي على المدى البعيد موضحة أن "مجموعة بروج الدولية" ستُصبح رابع أكبر منتج للبولي أوليفين في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، مع إجمالي إنتاج سنوي متوقع يبلغ 13.6 مليون طن، في حين يُتوقّع أن تبلغ الأرباح 26 مليار درهم (7 مليار دولار) قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الدورة الاقتصادية.

وستُرسّخ "مجموعة بروج الدولية" حضورها في مراكز الطلب العالمية الرئيسة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدةً من ميزة تنافسية نسبية في تكاليف المواد الخام.

وسيعمل الكيان الجديد على توحيد وتكامل منظومة المبيعات والتوزيع والابتكار تحت مظلة منصة عالمية متكاملة، مستنداً إلى تقنيات عالمية رائدة تمكّنه من تقديم منتجات متميزة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية، وستعتمد هذه المنتجات على تقنيتين متقدمتين حصريتين للمجموعة وهما Sclairtech وBorstar، مع أكثر من 16,500 براءة اختراع.

وبالنسبة للعمليات التشغيلية، تستمر "بروج" في توسيع استخداماتها للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية بهدف تعزيز الربحية والإنتاجية ورفع الكفاءة.

وتستهدف الشركة تحقيق قيمة إضافية تبلغ 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) خلال عام 2025، وقد نجحت حتى نهاية النصف الأول من العام في تحقيق نحو 1.1 مليار درهم (307 مليون دولار) من هذا الهدف.

وأعلنت "فيرتيغلوب" عن توزيعات أرباح للنصف الأول من عام 2025 بقيمة 459 مليون درهم (125 مليون دولار)، بزيادة قدرها 25% عن التوجيه السابق البالغ 367 مليون درهم (100 مليون دولار) على الأقل، ليصل إجمالي العائد للمساهمين للنصف الأول من عام 2025 إلى 573 مليون درهم (156 مليون دولار)، بما في ذلك 114 مليون درهم (31 مليون دولار) من عمليات إعادة شراء الأسهم.

وأصدرت "فيرتيغلوب" توجيهات لتوزيع أرباح للنصف الثاني من عام 2025 بحد أدنى 367 مليون درهم (100 مليون دولار) .

وبإضافة عمليات إعادة شراء الأسهم بقيمة 191 مليون درهم (52 مليون دولار) حتى الآن إلى توزيعات أرباح النصف الأول يرتفع إجمالي العائد للمساهمين لعام 2025 إلى ما لا يقل عن 1.02 مليار درهم (277 مليون دولار)، وهو ما ينتج عنه عائد تنافسي يتجاوز 5%.

وبلغت قيمة الوفورات التشغيلية من التكاليف الثابتة، التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2025، والتي حققتها "فيرتيغلوب" بدعم من "أدنوك"، 70 مليون درهم (19 مليون دولار)، وهو ما ساهم في تحقيق تحسينات جوهرية من شأنها أن تساهم في زيادة القيمة التراكمية لربحية السهم بنسبة 9% مقارنة بعام 2024 على أساس سنوي، كما ترفع إجمالي وفورات التكاليف المُنفَّذة حتى الآن إلى 169 مليون درهم (46 مليون دولار)، وهو ما يعادل 84% من الهدف المُعلن.

ومن المتوقع أن تتجاوز الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2025، حاجز الـ 918 مليون درهم (250 مليون دولار)، مستفيدةً من ظروف العرض والطلب الأخيرة للسوق واستمرار تنفيذ الشركة لـ "استراتيجية النمو 2030"، متجاوزةً بذلك الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للربع الثاني من عام 2025 والبالغة 646 مليون درهم (176 مليون دولار).

ووسّعت "فيرتيغلوب" قدرتها على إنتاج سائل عادم الديزل أو (AdBlue) في دولة الامارات لضمان إمداد محلي عالي الجودة وموثوق لهذا المنتج، كما وقّعت الشركة اتفاقيات حصرية وبدأت في إنتاج اليوريا عالية النقاء المخصصة لقطاع السيارات (AGU) في مصر بهدف تصديرها إلى الأسواق الأوروبية، ويُتوقع أن تساهم هاتان الخطوتان في رفع الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بما يصل إلى 81 مليون درهم (22 مليون دولار) سنوياً بحلول عام 2030 (مقارنة بـ 2024 على أساس أسعار ثابتة).

ومن المتوقع أن يؤدي إدماج الذكاء الاصطناعي إلى تحقيق ما لا يقل عن 92 مليون درهم (25 مليون دولار) من الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول عام 2030 من خلال تحسين أداء الأصول، وتعزيز القدرة على اكتشاف الأعطال التشغيلية، وتنفيذ الصيانة الوقائية، وهو ما يعكس زيادة قدرها 73 مليون درهم (20 مليون دولار) مقارنة بالأهداف المعلنة سابقاً، مع إمكانية تحقيق المزيد من القيمة بفضل المبادرات التي يتم تنفيذها حالياً في هذا المجال.