"حدائق دبي" تحقق إنجازاً رائداً بتصنيف 8 من وجهاتها مراكز معتمدة لذوي التوحُّد

دبي في 8 أكتوبر /وام/ حققت بلدية دبي إنجازاً رائداً جديداً بحصول ثمان من حدائقها ووجهاتها السياحية والترفيهية على اعتماد رسمي بوصفها مراكز معتمدة لذوي التوحد (Certified Autism Centers™ - CAC) من جهة عالمية مرموقة هي المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES)، والذي يُعدُّ الجهة المعنية بوضع المعايير للتدريب والاعتماد في مجالات التوحد والتنوع العصبي وسهولة الوصول على المستوى العالمي.

شمل الاعتماد كلاً من برواز دبي، ومدينة الطفل، والحديقة القرآنية، وحديقة شاطئ الممزر، وحديقة مشرف الوطنية، وحديقة الخور، وحديقة زعبيل، وحديقة الصفا.

جاء الإعلان عن هذا الإنجاز خلال مشاركة بلدية دبي في معرض “إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2025” المقام في مركز دبي التجاري العالمي .

وفي مواكبة لمستهدفات "عام المجتمع"، لاسيما على صعيد تحمل مسؤولية الإسهام في بناء مستقبل مستدام ومجتمع قوي، ودعماً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33 فيما يتعلق بتحقيق المنظومة الاجتماعية الأكثر فعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين، يُجسّد الإنجاز التزام بلدية دبي بتوفير مرافق عامة متكاملة وشاملة ترحب بالجميع، وفق معايير تيسير الوصول والشمولية، بما يضمن للزوار من ذوي التوحُّد والحساسية الحسية، وأسرهم، تجربة ترفيهية آمنة وأكثر ترحيباً ودعماً، وترسّخ مكانة دبي وجهة مفضلة للعائلات من حول العالم.

وحققت بلدية دبي هذا الإنجاز بعد سلسلة من الإجراءات الدقيقة لاعتماد وجهاتها، شملت تدريباً شاملاً للموظفين على التوعية باضطراب طيف التوحُّد، وإجراء تقييمات ميدانية للمرافق؛ ما أظهر كفاءة عالية في دعم الزوار من ذوي التوحُّد والحساسية الحسية، فيما التزمت المرافق التابعة لبلدية دبي بالمعايير الدولية الصارمة الخاصة بالسلامة وسهولة الوصول وتعزيز تجربة الزائر.

وإلى جانب التدريب، خضعت هذه الوجهات إلى تقييمٍ شاملٍ بهدف قياس مدى ملاءمة المرافق للزوّار من ذوي التوحد والحساسية الحسية، ورصد فرص التحسين والتطوير.

وبناءً على ذلك، عملت بلدية دبي على إعادة تصميم تجربة الزائر بالكامل وشملت التحديثات توفير مواقف سيارات مخصصة وقريبة من المداخل، ولوحات إرشادية أوضح وأكثر شمولية، ومناطق مهيأة حسياً و"غرفة السكينة"، إضافةً إلى تحسين المرافق الصحية وغرف تبديل الملابس، كما أصبحت المسارات والمنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة، والمداخل ذات الأولوية، وخدمات المساعدة متاحة بشكل أكبر، بما يضمن راحة وثقة جميع الأسر.

وقال بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي إنه مع حصول حدائقنا ووجهاتنا الترفيهية على هذا الاعتماد العالمي، نواصل وضع معايير جديدة تسهم في تحسين تجربة زوار الحدائق العامة بصفة عامة، مع اهتمام خاص بأُسر الأطفال من ذوي التوحُّد وجعل الزيارة أكثر سهولة ووصولاً وبمثابة رحلة ترفيهية ممتعة ،و هدفنا هو توفير مساحات وحدائق عامة ومرافق ترفيهية جاذبة وآمنة وشاملة حيث يمكن لكل أسرة أن تتواصل، وتخلق ذكريات لا تُنسى.

وأضاف أنوهي : " لقد درّبنا فرقنا على دعم الزوار من ذوي التوحُّد، وضمان أن يشعر كل زائر بالراحة والتقدير والرعاية، ويعكس هذا الإنجاز رؤية بلدية دبي في بناء مدينة أكثر جاذبية وجَودة للحياة وشمولية تحتضن الجميع وفق أعلى المعايير العالمية، كما يتماشى مع رؤية الإمارة الأوسع بجعل دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم، وأفضل مدينة للعمل والعيش والزيارة في العالم ،و هذه المواقع الثمانية ليست سوى البداية، ونحن ملتزمون بتوسيع هذه المبادرة لتشمل المزيد من وجهاتنا.

من جانبه، قال مايـرون بينكومب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر (IBCCES) إنه من خلال اعتماد ثمان من الحدائق والمرافق الترفيهية، تُرسِّخ دبي معياراً عالمياً للمساحات العامة الشاملة وتؤكد ريادتها في مجالات سهولة الوصول والابتكار.

ويُمنح اعتماد المركز المعتمد لذوي التوحد (Certified Autism Center™) للجهات التي تستوفي أعلى المعايير الدولية في مجال سهولة الوصول لذوي التوحُّد.

وتشمل العملية تدريباً إلزامياً للموظفين، وتقييماً مستقلاً للمرافق، وتنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد للشمولية.

وتدرج المواقع المعتمدة ضمن تطبيق IBCCES Accessibility App، الذي يعد مرجعاً عالمياً يساعد أُسر ذوي التوحُّد على تحديد المواقع الشاملة بسهولة والاطلاع على تفاصيل المرافق والتجهيزات الحسية والخدمات المتاحة.

