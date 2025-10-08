"اللوفر أبوظبي" يشهد الإطلاق الرسمي لجولة "دي بي ورلد" للجولف

أبوظبي في 8 أكتوبر/ وام/ أعلن اليوم في متحف اللوفر أبوظبي إطلاق النسخة الثانية للتصفيات الختامية لجولة دي بي ورلد للجولف التي تستضيفها الإمارات بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

أقيم حفل الإطلاق بحضور سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، واللواء "م" عبدالله السيد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجولف، و دانيال فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصال المؤسسي ،"دي بي ورلد"،وريتشارد بَن، الرئيس التنفيذي للإيرادات والمحتوى في "جولة دي بي ورلد"، والنجم بول وارينغ، حامل لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف 2024.

وتستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة بطولة" أبوظبي إتش إس بي سي" للجولف من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، والتي تحتفل هذا العام بنسختها الـ 20 بمشاركة أفضل 70 لاعبًا في ترتيب "السباق إلى دبي" والذين يتنافسون على الفوز بالبطولة المرموقة، تليها مباشرة بطولة جولة "دي بي ورلد" الختامية في عقارات جميرا للجولف بدبي التي تقام بين 13 و16 نوفمبر المقبل أيضا، حيث يُتوج بطل الموسم في "السباق إلى دبي" من بين أفضل 50 لاعبا فقط.

ورحب سعادة عارف حمد العواني بالمشاركين في التصفيات النهائية، مؤكداً أن البطولتين تجمعان نخبة لاعبي الغولف من مختلف أنحاء العالم.

وأشار العواني إلى أن مرور 20 عاماً على بطولة "إتش إس بي سي" للجولف يعكس التطور الكبير الذي حققته رياضة الجولف في الإمارات ونجاح الدولة في استضافة البطولات العالمية.

وأوضح أن استضافة البطولة في أبوظبي تشكل حدثاً رياضياً بارزاً على المستويين الإقليمي والدولي، حيث يشارك فيها أفضل 70 لاعباً ضمن ترتيب "السباق إلى دبي" للتنافس على ألقاب مرموقة.

وقال اللواء "م" عبد الله السيد الهاشمي، إنه وبعد أكثر من 30 عاما من التعاون مع جولة دي بي ورلد، نفخر بما تحقق من إنجازات خلال هذه الفترة، كما أن اطلاق التصفيات العام الماضي يجسد الثقة الكبيرة التي تضعها الجولة في الإمارات..و ثقتنا كبيرة في أن النسخة الثانية ستقدم أسبوعين من المنافسات العالمية التي تعزز مكانة دولتنا على الساحة الدولية."

من جانبه قال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة "دي بي ورلد" للجولف في الشرق الأوسط إنه بعد النجاح الكبير للنسخة الأولى من التصفيات، يسعدنا أن نعيد هذا العام اثنين من أبرز الأحداث الرياضية في المنطقة على مدار أسبوعين متتاليين، خاصة و أن صيغة التصفيات الفريدة تمنح الموسم ختاما استثنائيا.