منتخب الدراجات للشباب يرفع رصيده إلى 6 ميداليات في البطولة العربية بالعراق

السليمانية (العراق) في 8 أكتوبر/ وام/ أضاف منتخب الإمارات للدراجات الهوائية للشباب اليوم 3 ميداليات ملونة جديدة بواقع ذهبيتين، وبرونزية، ضمن منافسات البطولة العربية لدراجة الطريق المقامة حاليا في مدينة السليمانية بالعراق، ليرفع رصيده إلى 6 ميداليات ملونة بواقع( 4 ذهبيات وبرونزيتين).

وتوج نجم المنتخب يوسف أميري بذهبية سباق الفردي العام محققًا الثنائية، بعد فوزه أمس بذهبية سباق الفرق ضد الساعة، فيما أحرز زميله علي أحمد نصيرائي الميدالية البرونزية في السباق نفسه، كما فاز منتخب الإمارات للشباب بذهبية سباق الفرق للفردي العام، مواصلا سيطرته على المراكز الأولى في البطولة.

وتتواصل منافسات البطولة العربية حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة 9 منتخبات هي الإمارات، والعراق، والبحرين، وقطر، والأردن، ولبنان، وسوريا، وفلسطين، وليبيا.