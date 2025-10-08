بتوجيهات محمد بن راشد .. "جيتكس جلوبال" يستعد لمرحلة جديدة من التميز مع انتقاله إلى "مدينة إكسبو دبي" في ديسمبر 2026

دبي في 8 أكتوبر /وام/ بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يستعد "جيتكس جلوبال"، أكبر حدث تكنولوجي في العالم في مجالي التقنية والذكاء الاصطناعي، لإحداث نقلة نوعية في مشهد الفعاليات التكنولوجية مع انطلاق نسخته الجديدة للعام 2026، في مقره الجديد في مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2026، في أضخم تظاهرة تكنولوجية في العالم، ليقدم تجربة جديدة تجمع بين الابتكار والاستكشاف والوجهات العالمية.

وفي السياق ذاته وجّه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإطلاق أول وأضخم تجربة "تِك-كايشن" عالمية، لتُرسي معياراً جديداً يجمع بين التكنولوجيا وأسلوب الحياة عبر فعاليات وأنشطة متنوّعة تعم أرجاء دبي اعتباراً من نسخة العام 2026، بمفهوم لا يقتصر فيه "جيتكس تِك-كايشن" على قاعات العرض فحسب، بل يمتد ليشمل مدينة دبي بأكملها، محوّلًا إياها إلى منصة حية متكاملة تجمع بين الأعمال والتكنولوجيا وأسلوب الحياة العصري.

فبعد خمسةٍ وأربعين عاماً، أسهم خلالها الحدث الكبير في ترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات على خريطة الريادة التكنولوجية على مستوى العالم، يُشكّل انتقال تنظيم "معرض جيتكس" إلى شهر ديسمبر من كل عام خطوة استراتيجية نوعية تعيد تموضعه في قلب الموسم السياحي الأكثر حيوية في دبي، بما يتيح لروّاد التكنولوجيا العالميين والمستثمرين المشاركين فرصة استكشاف أسلوب الحياة الفريد والمشهد الثقافي الغني للمدينة، في أجواء تحفّز على إقامات أطول وتجارب أكثر عمقاً وتنوعاً، تأكيداً على التكامل الفريد بين مكانة دبي عاصمة للابتكار وموقعها كالوجهة الأرقى والأكثر تفضيلاً للفعاليات العالمية، مع اختيار دبي كالوجهة الأولى عالمياً ضمن جوائز تريب أدفايزر – الأفضل بين الأفضل لعام 2024.

ويتعاون جيتكس بشكل وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، إلى جانب نخبة من أبرز الجهات والمؤسسات الرائدة في قطاعات الرياضة والصحة والضيافة والسياحة البيئية وأسلوب الحياة، لتصميم برامج إقامة وتجارب استثنائية تُرسّخ مكانة دبي وجهة عالمية متكاملة.

ويأتي هذا التعاون انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ موقع دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية بحلول عام 2033، إذ يكرّس "جيتكس تِك-كايشن" هذا التوجه من خلال دمج الابتكار التكنولوجي بأسلوب الحياة العصري، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار.

وتبرز أجندة دبي الاقتصادية D33 جاذبية دبي باعتبارها وجهة مثالية لقادة التكنولوجيا والمستثمرين والمهنيين الرقميين، بما توفره من بيئة مُلهمة تدعمها بنية تحتية متطورة، ومعايير عالمية في مجالات الأعمال والثقافة وأسلوب الحياة، في واحدة من أكثر مدن العالم أماناً واستعداداً للمستقبل.

وبفضل البنية التحتية عالمية المستوي التي تجعل من دبي نموذجاً متميزاً لأسلوب الحياة العصري، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مدينةً رائدة في تعزيز التنافسية العالمية، وبناء اقتصاد معرفي متقدّم، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب الدولية.

وقد انعكست هذه الريادة في الأداء الاقتصادي المتميز للمدينة، حيث تصدّرت دبي في سبتمبر 2025 المرتبة الأولى عالميًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (FDI Greenfield)، مسجّلة تدفّقات بلغت نحو 11 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك وفقًا لتقرير Monitor FDI Dubai.

كما عزّزت دبي مكانتها وجهةً مفضّلة للمواهب الرقمية العالمية، بحصولها على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر VisaGuide Digital Nomad Visa Index، والمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر Savills Executive Nomad Index.

ومن خلال استقطاب المواهب العالمية المتنقّلة، يُسهم جيتكس "تِك-كايشن" في ترسيخ مكانة دبي مدينةً تُلهم الإبداع، وتحتضن الأفكار الخلّاقة، وتشكّل منصةً للنموّ والابتكار في مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

وتمثّل نسخة عام 2026 محطة تاريخية في مسيرة جيتكس نحو إطلاق حركات تكنولوجية جديدة على مستوى العالم، تحت شعار "جيتكس 5.0" مع انتقال الحدث إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، الذي يشهد توسعة كبرى بقيمة تزيد على 2.7 مليار دولار أمريكي ليصبح أكبر مركز مغلق مُخصّص للفعاليات في المنطقة.

وتجسّد هذه التوسعة انطلاقة جديدة تعيد صياغة دور جيتكس ليغدو منصة مستقبلية رائدة تتماشى مع المرحلة المقبلة من النمو التكنولوجي العالمي، وتعكس الطموحات المتصاعدة لاقتصادات الذكاء الاصطناعي حول العالم.

يفتتح المعرض فعالياته في 7 ديسمبر 2026 مع قمة "جيتكس سكيل" الجديدة، التي تجمع قادة عالميين في يوم مخصّص للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الاتجاهات الحاسمة، والفرص الواعدة، والأطر التنظيمية والسياسات التي ترسم ملامح اقتصادات الذكاء الاصطناعي العالمية.

ومن 8 إلى 11 ديسمبر 2026، يستعرض المعرض أحدث الابتكارات المتقدمة في قطاعات الذكاء الاصطناعي 5.0، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الكمية وصولاً إلى علوم الحياة والتصنيع المتقدّم، بهدف تحفيز التعاون بين القطاعات الحيوية المستقبلية.

ويشهد الحدث مع انعقاده العام المقبل في مدينة إكسبو دبي عودة كلٍّ من جيتكس جلوبال وإكسباند نورث ستار معاً في موقع واحد، ليشكّلا منصةً موحّدة ومتكاملة تعزّز النطاق الكامل لمنظومة الابتكار العالمية، بدءاً من عمالقة التكنولوجيا وصُنّاع السياسات، مروراً بالشركات الناشئة والمستثمرين، ووصولاً إلى روّاد الأعمال وأصحاب الرؤى المستقبلية.

ويعزّز هذا الدمج مكانة دبي محورا عالميا مؤثّرا وأهم نقطة التقاء للأفكار ورؤوس الأموال وفرص التوسّع.

ويشكّل "جيتكس 5.0" و"تِك-كايشن" علامة فارقة، إذ يقدّمان منصةً عالمية برؤية مبتكرة تلتقي فيها تكنولوجيات المستقبل مع مدينة صُمِّمت لتُلهم وتربط وتسـرّع الخطوة التالية نحو المستقبل.

ويحتفل معرض "جيتكس جلوبال" هذا العام بنسخته الـ 45 في مركز دبي التجاري العالمي، ويقام من 13 إلى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 6800 عارض، من بينهم 2,000 شركة ناشئة من 180 دولة، إلى جانب 1,200 مستثمر يديرون أصولًا تفوق 1.1 تريليون دولار أمريكي، إضافة إلى أكثر من 40 شركة يونيكورن.

وبصفته العلامة التجارية لأكبر فعالية تكنولوجية في العالم، يمتد "جيتكس" اليوم إلى 14 مدينة حول العالم، ليدعم حوارات ترسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية عالمياً.

