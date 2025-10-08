برعاية حمدان بن زايد .. تنظيم سباق غناضة للمحامل الشراعية بعد غد

أبوظبي في 8 أكتوبر / وام/ ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدما، بعد غد ، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن روزنامة السباقات التراثية والتقليدية التي يحرص النادي على إقامتها سنويا.

وأكد النادي أن سباق غناضه سيكون الجولة الثالثة لهذه الفئة من المحامل، و من المنتظر أن يشارك في منافساته أكثر من 90 محملاً، لمسافة 25 ميلاً بحرياً، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي منذ وقت مبكر لإتاحة الفرصة أمام الملاك والنواخذة لإكمال الإجراءات وتأكيد التواجد في هذا الحدث.

ورصدت اللجنة المنظمة للسباق جوائز مالية قيّمة تبلغ مجموعها 4,238,000 درهم، يتم توزيعها حتى المركز الـ 90، تشجيعاً للملاك والنواخذة والبحارة على مواصلة المشاركة، والمساهمة في نقل تراث الأجداد والآباء للأجيال ودعم جهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي الأصيل الذي يشكل جزءاً مهماً من تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية.

وتقدم اللجنة المنظمة كافة التفاصيل الخاصة بالترتيبات الفنية والتنظيمية، مع الإرشادات الخاصة بضرورة توفير أدوات السلامة للنواخذة والبحارة المشاركين، إضافة إلى الدعم اللوجستي للمحامل من أجل الوصول إلى نقطة البداية في الوقت المناسب، وتحديد مسار السباق والإبحار منه بسلام حتى خط النهاية.

وتُعد سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً المحطة الأكبر بين الفئات الأخرى بطول مسافتها، وقيمة جوائزها، وقوة التنافس بين المشاركين فيها لنيل ألقابها، ومن بينها سباق غناضة بتاريخـه العريق الذي رسخ مكانته كأحد أبرز سباقات الموسم، حيث يحرص نخبة الملاك والنواخذة والبحارة على المشاركة فيه ورسم لوحات بحرية تراثية تجذب الجماهير وعشاق السباقات التراثية.