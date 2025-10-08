"نور دبي" و"شويترامس" تنجزان الدورة الأولى من حملة جراحات إزالة المياه البيضاء في سيراليون

دبي في 8 أكتوبر/وام/ أنجزت مؤسسة "نور دبي" - العضو في مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية- بالتعاون مع مؤسسة "شويترامس" الدولية ، الدورة الأولى من جراحات ازالة المياة البيضاء في دولة سيراليون.

تضم الدورة التي أقيمت بالتنسيق مع وزارة الصحة في سيراليون، برنامجا شاملا للتوعية بمرض المياه البيضاء"الساد" لمدة ثلاث سنوات وذلك في إطار الجهود المشتركة بين جميع الأطراف للحد من العمى الذي يمكن تجنبه.

وبالتعاون مع مستشفى "شويترامس" التذكاري في مدينة "فريتاون" بسيراليون وبدعم من الخبرة العريقة لمستشفى" شويترامس نيترالايا" المتخصص بطب العيون في الهند يهدف البرنامج إلى الحد من انتشار مرض العمى الذي يمكن تجنبه في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وكشفت دراسة أجريت عام 2021 لتقييم سريع للعمى الذي يمكن تجنبه (RAAB) أن نحو 5.4% من سكان دولة سيراليون الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فأكثر يعانون من العمى، الأمر الذي يؤثر على أكثر من 43 ألف شخص ، فيما يشكل مرض المياه البيضاء غير المعالج السبب الرئيسي وراء ما يقرب من 60% من تلك الحالات، ومع ذلك فإن أقل من ثلث المصابين يتلقون تدخلا جراحيا فعالا، بينما توجد تفاوتات كبيرة بين الجنسين في كل من مدى التغطية ونتائج الجراحة.

وعلى مدى السنوات الثلاث المقبلة، من المتوقع إجراء ما يقرب من 60000 فحص و6000 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، مما يتيح للآلاف فرصة استعادة بصرهم، وبالتالي الحصول على فرص عمل متجددة وتحسين جودة حياتهم.

وإلى جانب الإغاثة الفورية، يتبنى البرنامج رؤية بعيدة المدى حيث ترسل وزارة الصحة في دولة سيراليون طبيبي عيون وأربع ممرضات شهريا لإعادة التدريب تحت إشراف أخصائيي مستشفى "شويترامس" لطب العيون وهو يؤكد أن هذا الجهد غير منصب على ضرورة معالجة العمى الذي يمكن تجنبه فقط، بل أيضا على الحاجة إلى تنمية الخبرات المحلية التي ستدعم رعاية العيون في السنوات القادمة.

وقالت الدكتورة منال تريم، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "نور دبي "إن ضمان الحصول على رعاية عيون عالية الجودة لا يقتصر على استعادة البصر فحسب، بل يشمل أيضًا استعادة الكرامة والاستقلالية وإتاحة الفرصة، ومن خلال هذه المبادرة، نهدف إلى تمكين المجتمعات عبر القضاء على العمى الذي يمكن تجنبه وتعزيز القدرات المحلية في مجال طب العيون لتحقيق أثر طويل الأمد.

وأضافت أن هذا المشروع الرائد يعد دليلا آخر على قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص بدولة الإمارات بهدف إغاثة المجتمعات المحتاجة أينما كانت وعبرت عن شكرها لجميع الجهات المعنية خاصة مؤسسة" شويترامس" الدولية على مساهمتها المتميزة في هذه الحملة.

من جانبه أشاد إل تي باغاراني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "شويترامسس"، بقيادة دولة الإمارات وما تقدمة للمجتمعات من توعية ودعم إنساني، وبالدورالمحوري لمؤسسة “نور دبي” ووزارة الصحة في سيراليون، مؤكدًا التزامهما طويل الأمد بضمان أثر اجتماعي واقتصادي مستدام لشعب سيراليون.

ومع سجل حافل بأكثر من 200000 جراحة لإزالة المياه البيضاء بدون تكلفة، يقدم مستشفى "تشويترامس" لطب العيون في الهندي خبرة عميقة في هذه المبادرة وإزالة جميع العوائق أمام المرضى لضمان سهولة الوصول والانتقال خلال إقامتهم التي تستمر ثلاثة أيام في "فريتاون" لإجراء الجراحة وتوفير الأدوية مجانا لهم.

ولضمان تحقيق البرنامج آثارا مستدامة، يجري الباحثان الدكتور غابرييل أوسي-أنوكي والدكتور فينج فاي تشان من جامعة "كوينز بلفاست" بأيرلندا بالتعاون مع فريق البحث في مؤسسة "نور دبي"، تقييما شاملا للبرنامج والذي سيحدد مدى فعالية برنامج التوعية بجراحة إزالة المياه البيضاء "الساد" في تحسين الرؤية، وتحسين جودة رعاية المرضى، وتحقيق فوائد نفسية واجتماعية واقتصادية أوسع نطاقا لمن هم في أمس الحاجة إلى الخدمات .

